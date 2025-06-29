https://uz.sputniknews.ru/20250629/uzbekistan-vpervye-stal-chlenom-auditorskogo-komiteta-vsemirnoy-tamojennoy-organizatsii-50249605.html

Узбекистан впервые стал членом Аудиторского комитета Всемирной таможенной организации

Узбекистан впервые стал членом Аудиторского комитета Всемирной таможенной организации

Sputnik Узбекистан

Таможенный комитет РУз: Деятельность Узбекистана в рамках Аудиторского комитета будет способствовать укреплению потенциала ВТО и служить интересам всех государств-членов в равной степени

2025-06-29T15:45+0500

2025-06-29T15:45+0500

2025-06-29T15:45+0500

общество

узбекистан

таможня

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Узбекистан впервые в истории избрали членом Аудиторского комитета Всемирной таможенной организации, сообщает пресс-служба Таможенного комитета республики.В Брюсселе прошла ежегодная сессия Всемирной таможенной организации, в ходе которой избрали председателя и зампреда Совета, членов Политического комитета, а также председателей, заместителей и членов Финансового и Аудиторского комитетов.Председатель Таможенного комитета выразил благодарность за принятие Узбекистана в Аудиторский комитет Всемирной таможенной организации и уверенность в том, что республика внесет еще больший вклад в обеспечение финансовой прозрачности, эффективного управления и подотчетности в рамках организации.Для справки: Аудиторский комитет Всемирной таможенной организации занимается эффективным контролем за ее финансовой и внутренней деятельностью, в его состав избирают представителей 12 стран.

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