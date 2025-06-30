Медиа без границ: как прошла конференция российских соотечественников в Ереване
© Foto : Дом Москвы в ЕреванеВ Доме Москвы в Ереване стартовала международная конференция "Диалог с Москвой"
© Foto : Дом Москвы в Ереване
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Среди участников — представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Южной Осетии, Италии, Швеции, Алжира, Марокко, Чили и других государств.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. В Доме Москвы в Ереване прошел международный медиафорум "Диалог с Москвой", собравший более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из стран ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Ереване прошела конференция масс-медиа российских соотечественников "Диалог с Москвой".
В Ереване прошела конференция масс-медиа российских соотечественников "Диалог с Москвой".
© Sputnik
Среди участников были представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Южной Осетии, Италии, Швеции, Алжира, Марокко, Чили и других государств.
Организаторами мероприятия выступили Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский Дом соотечественника и Дом Москвы в Ереване.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова направила видеообращение организаторам и участникам конференции массмедиа российских соотечественников.
"Ваши встречи всегда отличает актуальная повестка, объединяющая представителей русскоязычных зарубежных СМИ, организаций соотечественников и российских экспертов. И в этот раз организаторы подготовили, на мой взгляд, очень интересную программу мероприятий", — отметила дипломат.
Она также подчеркнула важность совместных усилий журналистов по сохранению исторической правды, особенно в вопросах освещения решающего вклада народов Советского Союза в Победу над нацистской Германией.
В рамках форума прошли мастер-классы и дискуссии.
Своим опытом с участниками поделились: декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов, шеф-редактор спецпроектов ИД "Вечерняя Москва" Елена Добрюха, актер и ведущий Первого канала Никита Пименов, редактор отдела "Москва" газеты "Аргументы и Факты" Роман Солдатов, главный редактор сайта "Вечерняя Москва" Александр Глуходедов.
В кулуарах форума первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Анна Колесникова рассказала о развитии сотрудничества с Узбекистаном:
"Наше взаимодействие охватывает самые разные направления — от проведения фестивалей и памятных культурных мероприятий до продвижения русского языка и российской культуры", — отметила она.
Ярослав Скворцов поделился планами МГИМО по развитию партнерства с Узбекистаном и выразил надежду, что в республике вновь состоится форум выпускников вуза.
Одним из самых эмоционально насыщенных эпизодов форума стала дискуссия о сохранении исторической памяти, которую провел председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов.
Это был откровенный и глубокий разговор о том, как сегодня искажают исторические факты, как легко поверить в ложь при отсутствии знаний о прошлом и почему так важно защищать правду. Участники из разных стран поделились опытом борьбы с фейками и рассказали о своих медийных инициативах.
В рамках обсуждения выступил руководитель информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко. Он рассказал о текущем положении дел в русскоязычных электронных СМИ Армении, обозначил актуальные проблемы и озвучил идеи по расширению сотрудничества.
В День памяти и скорби участники возложили цветы к мемориалу "Мать Армения" — монументу, установленному в честь Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Завершился форум поездкой к жемчужине Армении — озеру Севан. Это одно из крупнейших высокогорных озер региона, поражающее своей природной красотой: прозрачностью воды, свежестью воздуха, живописными горными пейзажами. Здесь, на фоне величественных холмов и бездонного неба, участники смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу Армении.
Экскурсовод Мариям Дабагян напомнила о теплых, дружеских отношениях между Арменией и Узбекистаном, сложившихся еще в давние времена. Она выразила уверенность, что туристический поток из Узбекистана в Армению будет только расти.