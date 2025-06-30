Мадина Касымбаева: узоры, которые рассказывают историю Узбекистана
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Сегодня имя талантливой мастерицы известно далеко за пределами Узбекистана, а бренд Suzani By Kasimbaeva символизирует не только красоту и самобытность, но и бережное отношение к культурному наследию страны.
Более четверти века назад юная Мадина Касымбаева сделала первые стежки, даже не подозревая, что вышивка станет делом ее жизни.
А сегодня ее работы украшают галереи и частные коллекции по всему миру.
"Сюзане — это не просто ткань с узором, это послание, оберег, часть национальной души", — говорит она.
В мастерской Мадины Касымбаевой в Ташкенте оживает древнее искусство нуратинской и шахрисабзской вышивок, выполненных в старинной технике на адрасе. Она возрождает традиции, воссоздавая уникальные образцы по старинным книгам и музейным экспонатам, превращая их в современные произведения искусства.
Сегодня Мадина не только создает, но и обучает: открыла школу, ученицы выстраиваются в очередь, чтобы попасть к ней. Она учит девушек раскрываться в творчестве и передает им секреты мастерства.
"Быть предпринимателем — значит всегда быть в движении, не бояться ошибок и верить в свою мечту", — считает Мадина.
Ее бренд Suzani By Kasimbaeva — не просто звучное название, а глубокая философия. Как шелкопряд создает кокон, готовясь к новой жизни, так и каждое сюзане символизирует важный переход в жизни женщины: новую главу, новое рождение.
Мадина Касымбаева стала настоящей звездой узбекской вышивки, представляя национальное искусство Узбекистана на международных форумах и фестивалях. Ее работы, подобно цветущему саду, радуют глаз и согревают душу, а имя их автора стало синонимом высокого мастерства.
В Ташкенте Мадина открыла собственный шоурум в комплексе "Сузук ота", куда приезжают гости со всего мира как на экскурсию, так и за уникальными заказами. Каждый узор на ее изделиях — не просто орнамент, а символ-оберег. Эти работы передают дух традиции, сохраняя аутентичный стиль, существовавший веками.
Путь мастерицы не был легким: успехи чередовались с ошибками. Но, как говорит сама ремесленница, ошибки — не поражения, а лишь часть образовательной кривой любого предпринимателя.
Сегодня имя Мадины Касымбаевой звучит не только в Узбекистане, но и за его пределами. Ее работы выставляют в галереях и частных коллекциях по всему миру. Она регулярно участвует в международных симпозиумах, форумах, фестивалях и конференциях, представляя национальное искусство на самом высоком уровне.
© Sputnik / Бахром Хатамов
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