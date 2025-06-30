https://uz.sputniknews.ru/20250630/operatsiya-ofis-sputnik-baku-50270515.html
МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку
МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку
Sputnik Узбекистан
В агентстве Sputnik в Москве сообщили об отсутствии связи с редакцией.
2025-06-30T16:11+0500
2025-06-30T16:11+0500
2025-06-30T16:18+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку.У здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице. Доступа в здание нет, пообщаться с журналистами Sputnik Азербайджан невозможно, сообщает РИА Новости.В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией.Также РИА Новости сообщает, что полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан всех сотрудников агентства, которые не находились на рабочих местах.Россия обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами "Sputnik Азербайджан" — гражданами РФ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.По ее словам, сотрудников консульского отдела посольства РФ до журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают.Российское посольство проинформировало о происходящем МИД, МВД и СГБ Азербайджана — ответа нет, добавила Захарова.В данное время, стало известно, что двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, расположенному в Ясамальском районе столицы.
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мвд азербайджан объявило операция офис sputnik баку
мвд азербайджан объявило операция офис sputnik баку
МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку
16:11 30.06.2025 (обновлено: 16:18 30.06.2025)
В агентстве Sputnik в Москве сообщили об отсутствии связи с редакцией.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik.
МВД Азербайджана заявило
о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку.
У здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице. Доступа в здание нет, пообщаться с журналистами Sputnik Азербайджан невозможно, сообщает РИА Новости.
В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией.
"По моей информации, сотрудники нашего посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит “спецоперация”. Сотрудники не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России", — написала в своем Telegram-канале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Также РИА Новости сообщает, что полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан всех сотрудников агентства, которые не находились на рабочих местах.
Россия обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами "Sputnik Азербайджан" — гражданами РФ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, сотрудников консульского отдела посольства РФ до журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают.
Российское посольство проинформировало о происходящем МИД, МВД и СГБ Азербайджана — ответа нет, добавила Захарова.
В данное время, стало известно, что двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, расположенному в Ясамальском районе столицы.