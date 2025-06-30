https://uz.sputniknews.ru/20250630/skolko-uglya-nefti-i-gaza-dobyl-uzbekistan-za-pyat-mesyatsev-2025-50263440.html

Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за пять месяцев 2025 года

Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за пять месяцев 2025 года

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-мае этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 29,7 трлн сумов

2025-06-30T15:40+0500

2025-06-30T15:40+0500

2025-06-30T15:40+0500

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В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – мае 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 84,5%, объем производства которой составил 316,8 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 29,7 трлн сумов или 7,9% от общего объема промышленности.Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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