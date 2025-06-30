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Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за пять месяцев 2025 года
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за пять месяцев 2025 года
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-мае этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 29,7 трлн сумов
2025-06-30T15:40+0500
2025-06-30T15:40+0500
2025-06-30T15:40+0500
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В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – мае 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 84,5%, объем производства которой составил 316,8 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 29,7 трлн сумов или 7,9% от общего объема промышленности.Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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уголь нефть газ узбекистан добыча январь май
уголь нефть газ узбекистан добыча январь май
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за пять месяцев 2025 года
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе – мае этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 29,7 трлн сумов.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – мае 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 84,5%, объем производства которой составил 316,8 трлн сумов.
Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 29,7 трлн сумов или 7,9% от общего объема промышленности.
Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан.