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https://uz.sputniknews.ru/20250630/v-samarkande-stalo-na-dve-turisticheskie-derevni-bolshe-50273740.html
В Самарканде стало на две туристические деревни больше
В Самарканде стало на две туристические деревни больше
Sputnik Узбекистан
В ближайшие дни официальный статус получат еще два села. В целом до конца года число туристических сел в регионе достигнет 17
2025-06-30T18:40+0500
2025-06-30T18:40+0500
эксклюзив
узбекистан
самаркандская область
село
туристы
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САМАРКАНД, 30 июня — Sputnik. В минувшие выходные в Ургутском и Нурабадском районах Самаркандской области прошли церемонии вручения председателям сел Аманкутан и Оксой сертификатов о присвоении статуса туристических, сообщает корреспондент Sputnik.Село Аманкутан — живописное горное поселение в Ургутском районе. Сегодня здесь функционируют более 50 семейных гостевых домов, установлены капсулы для отдыха, работают торговые точки и объекты сервиса. В летние месяцы его ежедневно посещают от 5 до 10 тыс. гостей. Он также подчеркнул, что далеко не каждое село может обрести этот статус. Здесь важны его история, традиционный уклад жизни, стремление сохранить и популяризировать культурное наследие.Село Оксой расположено в предгорьях Нурабадского района. Оно известно во многом благодаря святыне "Хазрат Довуд", которую в теплое время года ежедневно посещают до 5 тыс. человек. В селе имеется порядка 20 семейных гостевых домов, обустроены пункты питания и торговли, работает Wi-Fi, повсюду установлены камеры видеонаблюдения.Оба села находятся в 40-45 км от Самарканда.
https://uz.sputniknews.ru/20250605/49731948.html
самаркандская область
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самарканд туризм села
самарканд туризм села

В Самарканде стало на две туристические деревни больше

18:40 30.06.2025
© SputnikДва горных села в Самаркандской области официально стали туристическими деревнями
Два горных села в Самаркандской области официально стали туристическими деревнями - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
В ближайшие дни официальный статус получат еще два села. В целом до конца года число туристических деревень в регионе достигнет 17.
САМАРКАНД, 30 июня — Sputnik. В минувшие выходные в Ургутском и Нурабадском районах Самаркандской области прошли церемонии вручения председателям сел Аманкутан и Оксой сертификатов о присвоении статуса туристических, сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikДва горных села в Самаркандской области официально стали туристическими деревнями
Два горных села в Самаркандской области официально стали туристическими деревнями - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2025
Два горных села в Самаркандской области официально стали туристическими деревнями
© Sputnik
Село Аманкутан — живописное горное поселение в Ургутском районе. Сегодня здесь функционируют более 50 семейных гостевых домов, установлены капсулы для отдыха, работают торговые точки и объекты сервиса. В летние месяцы его ежедневно посещают от 5 до 10 тыс. гостей.
"Село Аманкутан, прежде всего, интересно своими горными пейзажами, кристально чистой рекой Амункутансай и особым климатом. Следует отметить, что статус туристического даст селу ряд преимуществ. Прежде всего, в таких селах улучшается дорожно-транспортная инфраструктура, проводится высокоскоростной интернет. Предприниматели туристических сел легче и быстрее могут получить кредит, а значит — построить новый объект, в котором найдут работу, в первую очередь, местные жители", — отметил начальник Управления туризма Джурабек Суюнов.
Он также подчеркнул, что далеко не каждое село может обрести этот статус. Здесь важны его история, традиционный уклад жизни, стремление сохранить и популяризировать культурное наследие.
Село Оксой расположено в предгорьях Нурабадского района. Оно известно во многом благодаря святыне "Хазрат Довуд", которую в теплое время года ежедневно посещают до 5 тыс. человек. В селе имеется порядка 20 семейных гостевых домов, обустроены пункты питания и торговли, работает Wi-Fi, повсюду установлены камеры видеонаблюдения.
Оба села находятся в 40-45 км от Самарканда.
"В настоящее время в области открыты 4 туристические деревни и 1 туристическая махалля. В ближайшие дни официальный статус обретут еще два села. В целом до конца года число туристических сел достигнет 17", — рассказал представитель Управления туризма Мухаммад Мардонов.
Самарканд собрал любителей экстремального спортивного туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Самарканд собрал любителей экстремального спортивного туризма.
5 июня, 19:54
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