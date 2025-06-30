https://uz.sputniknews.ru/20250630/v-samarkande-stalo-na-dve-turisticheskie-derevni-bolshe-50273740.html

В Самарканде стало на две туристические деревни больше

В Самарканде стало на две туристические деревни больше

Sputnik Узбекистан

В ближайшие дни официальный статус получат еще два села. В целом до конца года число туристических сел в регионе достигнет 17

2025-06-30T18:40+0500

2025-06-30T18:40+0500

2025-06-30T18:40+0500

эксклюзив

узбекистан

самаркандская область

село

туристы

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САМАРКАНД, 30 июня — Sputnik. В минувшие выходные в Ургутском и Нурабадском районах Самаркандской области прошли церемонии вручения председателям сел Аманкутан и Оксой сертификатов о присвоении статуса туристических, сообщает корреспондент Sputnik.Село Аманкутан — живописное горное поселение в Ургутском районе. Сегодня здесь функционируют более 50 семейных гостевых домов, установлены капсулы для отдыха, работают торговые точки и объекты сервиса. В летние месяцы его ежедневно посещают от 5 до 10 тыс. гостей. Он также подчеркнул, что далеко не каждое село может обрести этот статус. Здесь важны его история, традиционный уклад жизни, стремление сохранить и популяризировать культурное наследие.Село Оксой расположено в предгорьях Нурабадского района. Оно известно во многом благодаря святыне "Хазрат Довуд", которую в теплое время года ежедневно посещают до 5 тыс. человек. В селе имеется порядка 20 семейных гостевых домов, обустроены пункты питания и торговли, работает Wi-Fi, повсюду установлены камеры видеонаблюдения.Оба села находятся в 40-45 км от Самарканда.

https://uz.sputniknews.ru/20250605/49731948.html

самаркандская область

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