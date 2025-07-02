https://uz.sputniknews.ru/20250702/bilayn-darit-skidku-50-na-svyaz-pri-proxojdenii-biometricheskoy-identifikatsii-50293926.html

Билайн дарит скидку 50% на связь при прохождении биометрической идентификации

Билайн дарит скидку 50% на связь при прохождении биометрической идентификации

Sputnik Узбекистан

Билайн запустил акцию для иностранных граждан, позволяя им оставаться на связи еще выгоднее

2025-07-02T10:10+0500

2025-07-02T10:10+0500

2025-07-02T10:30+0500

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При подключении к тарифам "Добро пожаловать", "UP" и прохождении процедуры идентификации с помощью биометрии клиент получает скидку 50% на абонентскую плату сроком на 6 месяцев.Скидка подключается автоматически в течение трех дней после успешного прохождения биометрической идентификации через Госуслуги и первого списания абонентской платы. Предложение действует при покупке новой сим-карты.С 1 января 2025 года в России вступили в силу требования по обязательной биометрической идентификации для иностранных граждан, которые оформляют сим-карты российских операторов связи. Это связано с изменениями в законодательстве РФ, направленными на повышение безопасности и предотвращение использования номеров без достоверной регистрации личности.Акция будет доступна до 31 декабря 2025 года включительно. Подробнее о том, как иностранцу оформить сим-карту в России, сохранить свой номер и оставаться на связи, можно узнать в специальной инструкции билайна по ссылке:https://beelinenow.ru/articles/kak-inostrantsu-oformit-rossiyskuyu-sim-beeline/Реклама ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ruг. Москва, ОГРН 1027700166636Материал опубликован на коммерческих условиях

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