https://uz.sputniknews.ru/20250702/eaeu-tovary-kontrol-bezopasnost-kachestvo-50301030.html

Как осуществляют контроль безопасности и качества товаров в странах ЕАЭС

Как осуществляют контроль безопасности и качества товаров в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Важная часть этой системы – аккредитация

2025-07-02T15:20+0500

2025-07-02T15:20+0500

2025-07-02T15:20+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Для контроля безопасности и качества товаров в странах Евразийского экономического союза действует техническое регулирование, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Техрегулирование — это большая система норм и правил, которые должны неукоснительно соблюдать производители, перевозчики и продавцы.Важная часть этой системы — аккредитация. Она включает в себя процедуру официального подтверждения того, что определенная лаборатория, орган по сертификации (которые выдают специальные документы — протоколы испытаний, сертификаты, декларации о соответствии) полностью соответствуют установленным в рамках ЕАЭС критериям.На сегодняшний момент проводится взаимная сравнительная оценка органа по аккредитации Армении. В прошлом году достаточно успешно продемонстрировал свою работу орган по аккредитации в Кыргызстане. Вся эта деятельность прежде всего направлена на обеспечение безопасности и качества продукции, добавил Бережных.

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