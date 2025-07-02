https://uz.sputniknews.ru/20250702/indeks-plova-skolko-stoit-kilogramm-50300557.html
Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда
Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда
Sputnik Узбекистан
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны
2025-07-02T14:40+0500
2025-07-02T14:40+0500
2025-07-02T14:40+0500
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плов
узбекистан
статистика
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Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 97,6 тыс. сумов до свыше 116,2 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам июня — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане. Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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индекс плова стоимость килограмм статистика
индекс плова стоимость килограмм статистика
Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 97,6 тыс. сумов до свыше 116,2 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самый дорогой плов по итогам июня — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан
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