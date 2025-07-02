https://uz.sputniknews.ru/20250702/indeks-plova-skolko-stoit-kilogramm-50300557.html

Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда

Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда

Sputnik Узбекистан

Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны

2025-07-02T14:40+0500

2025-07-02T14:40+0500

2025-07-02T14:40+0500

инфографика

плов

узбекистан

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/02/50298816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_621f904751313f5209aa0c8ced2fc519.png

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 97,6 тыс. сумов до свыше 116,2 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам июня — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане. Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

индекс плова стоимость килограмм статистика