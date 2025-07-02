https://uz.sputniknews.ru/20250702/minsk-i-tashkent-obsujdayut-podgotovku-vizita-na-vysshem-urovne-50308985.html

Посол Беларуси: Минск и Ташкент обсуждают подготовку визита на высшем уровне

Посол Беларуси: Минск и Ташкент обсуждают подготовку визита на высшем уровне

Sputnik Узбекистан

Александр Огородников рассказал о различных аспектах двустороннего взаимодействия

2025-07-02T18:10+0500

2025-07-02T18:10+0500

2025-07-02T18:10+0500

узбекистан

беларусь

посол

сотрудничество

экономика

культура

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Минск и Ташкент обсуждают подготовку визита на высшем уровне. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников, отвечая на вопрос об итогах 11-го заседания Межправкомиссии, прошедшего 18-19 июня в Минске.По словам главы дипмиссии, в ходе визита обсуждались как экономические, так и политические вопросы. Также рассматривалась возможность расширения логистического сотрудничества и привлечения новых узбекских товаров на белорусский рынок.Кроме того, он сообщил, что страны разрабатывают новую дорожную карту экономического сотрудничества на 2026 – 2030 годы.По словам Огородникова, в последние годы товарооборот между Беларусью и Узбекистаном демонстрирует устойчивый рост и к 2030 году может достичь $1 млрд. Ведущими направлениями белорусского экспорта остаются продукция глубокой переработки, сельхозтехника и молочная продукция. Узбекистан, в свою очередь, поставляет в Беларусь в основном овощи, фрукты и металлургическую продукцию.Александр Огородников подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии международного транспортного коридора "Север–Юг" и рассматривает Узбекистан как важное звено этого маршрута.По его словам, логистика остается одним из ключевых факторов белорусского экспорта, особенно в условиях ограниченного доступа к европейским портам. Беларусь выстраивает новые маршруты поставок через Мурманск, Санкт-Петербург и иные северные направления."Республика Беларусь — одна из немногих стран без выхода к морю. Поэтому успех наших поставок напрямую зависит от скорости доставки и стоимости логистики", — подчеркнул посол.Он отметил, что коридор "Север–Юг" позволяет выстраивать торговлю не только с Россией, но и с партнерами в Центральной и Южной Азии — через Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Особое внимание уделяют снижению бюрократических барьеров и созданию безразрешительной системы перевозок.Посол добавил, что параллельно идет работа и по железнодорожным маршрутам, включая участие в проектах с РЖД и БелЖД, а сам коридор рассматривается как часть современного Шелкового пути.Также Посол Беларуси в РУз рассказал о культурной составляющей двустороннего взаимодействия.Он сообщил, что в Узбекистане пройдут Дни культуры Беларуси.Мероприятия запланированы на сентябрь–октябрь текущего года. Ожидается насыщенная культурная программа с участием белорусских коллективов и артистов.Он добавил, что мероприятия пройдут в Ташкенте и Самарканде.Кроме того, глава дипмиссии напомнил, что в первой декаде июля в Витебске стартует международный фестиваль искусств "Славянский базар". Беларусь ожидает выступления артистов из Узбекистана."Я не сомневаюсь, что представители Узбекистана с блеском выступят на этом мероприятии. И, возможно, в будущем Узбекистан мог бы провести свой национальный день на “Славянском базаре”. У ваших исполнителей есть все, чтобы по-настоящему поработать со зрителем целый день", — подчеркнул Огородников.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

посол беларусь минск ташкент александр огородников