https://uz.sputniknews.ru/20250702/press-sentr-sputnik-uzbekistan-borba-sezon-nasekomyye-50300348.html

В пресс-центре Sputnik обсудят борьбу с сезонным нашествием насекомых в Узбекистане

В пресс-центре Sputnik обсудят борьбу с сезонным нашествием насекомых в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о том, сколько сельхозугодий удалось защитить и какой объем урожая сохранить, а также о международном сотрудничестве в области карантина и защиты растений

2025-07-02T12:35+0500

2025-07-02T12:35+0500

2025-07-02T14:24+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

борьба

насекомые

карантин растений

агентство по карантину и защите растений узбекистана

урожай

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 3 июля в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему: “Как в Узбекистане борются с сезонным нашествием насекомых”.Участники:Спикеры расскажут о том, сколько сельхозугодий удалось защитить и какой объем урожая сохранить. Также речь пойдет результатах международного сотрудничества в области карантина и защиты растений.К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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пресс-центр, пресс-конференция, sputnik, узбекистан, борьба, насекомые, карантин растений, агентство по карантину и защите растений узбекистана, урожай