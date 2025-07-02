https://uz.sputniknews.ru/20250702/press-sentr-sputnik-uzbekistan-borba-sezon-nasekomyye-50300348.html
В пресс-центре Sputnik обсудят борьбу с сезонным нашествием насекомых в Узбекистане
В пресс-центре Sputnik обсудят борьбу с сезонным нашествием насекомых в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о том, сколько сельхозугодий удалось защитить и какой объем урожая сохранить, а также о международном сотрудничестве в области карантина и защиты растений
2025-07-02T12:35+0500
2025-07-02T12:35+0500
2025-07-02T14:24+0500
пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
узбекистан
борьба
насекомые
карантин растений
агентство по карантину и защите растений узбекистана
урожай
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 3 июля в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему: “Как в Узбекистане борются с сезонным нашествием насекомых”.Участники:Спикеры расскажут о том, сколько сельхозугодий удалось защитить и какой объем урожая сохранить. Также речь пойдет результатах международного сотрудничества в области карантина и защиты растений.К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр, пресс-конференция, sputnik, узбекистан, борьба, насекомые, карантин растений, агентство по карантину и защите растений узбекистана, урожай
пресс-центр, пресс-конференция, sputnik, узбекистан, борьба, насекомые, карантин растений, агентство по карантину и защите растений узбекистана, урожай
В пресс-центре Sputnik обсудят борьбу с сезонным нашествием насекомых в Узбекистане
12:35 02.07.2025 (обновлено: 14:24 02.07.2025)
Речь пойдет о том, сколько сельхозугодий удалось защитить и какой объем урожая сохранить, а также о международном сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 3 июля в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему: “Как в Узбекистане борются с сезонным нашествием насекомых”.
начальник службы по борьбе с саранчой и тутовой огневкой Агентства по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства РУз Баходир Худойкулов;
пресс-секретарь Агентства по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства РУз Сабина Садинова.
Спикеры расскажут о том, сколько сельхозугодий удалось защитить и какой объем урожая сохранить. Также речь пойдет результатах международного сотрудничества в области карантина и защиты растений.
К участию приглашаются представители СМИ.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.