https://uz.sputniknews.ru/20250702/primorye-teatr-uzbekistan-gastroli-50298075.html
Народный артист РФ: Спасибо Узбекистану за возможность оказаться здесь
Народный артист РФ: Спасибо Узбекистану за возможность оказаться здесь
Sputnik Узбекистан
Худрук и артисты Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького поделились ожиданиями от встречи с узбекским зрителем
2025-07-02T14:10+0500
2025-07-02T14:10+0500
2025-07-02T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького, сообщает корреспондент Sputnik.Артисты пробудут в стране до 25 июля и помимо Ташкента порадуют своим мастерством жителей Самарканда и Ферганы.Первым спектаклем, с которым они познакомят ташкентского зрителя уже сегодня, 2 июля, станет "Мастер и Маргарита".Накануне во дворце "Туркистон" прошла пресс-конференция, в которой приняли участие художественный руководитель театра, народный артист РФ, лауреат Премии "Золотая Маска" Ефим Звеняцкий, председатель Приморского отделения Союза театральных деятелей РФ Яна Мялк, народный артист РФ Александр Славский, почетный работник культуры Приморского края РФ Наталья Овчинникова и артистка Валерия Запорожец.Рассказывая о первых таких масштабных гастролях Приморского театра, Ефим Звеняцкий отметил, что в последние годы значительно укрепились дружественные отношения этого региона России с Узбекистаном. Во Владивостоке также проживает большая узбекская диаспора.В числе спектаклей, которые театр представит узбекскому зрителю, помимо "Мастера и Маргариты", — "По морозу босиком…", "Не Сильва, не оперетта", "Небесный тихоход. Мотивы", "В джазе только девушки".Яна Мялк отметила, что все это очень динамичные и красивые постановки, которые рассчитаны на широкую зрительскую аудиторию.Говоря подобранном для гастролей репертуаре, Ефим Звеняцкий рассказал, что для него важно, чтобы спектакли несли в себе просветительскую интонацию.Артисты также поделились своими впечатлениями об Узбекистане и выразили уверенность, что их ждут интересные дни встречи с узбекским зрителем и знакомством с богатой культурой Узбекистана.Гастроли театра проходят при поддержке Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и Правительства Приморского края.
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народный артист рф узбекистан приморье театр
народный артист рф узбекистан приморье театр
Народный артист РФ: Спасибо Узбекистану за возможность оказаться здесь
Эксклюзив
Худрук и артисты Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького поделились ожиданиями от встречи с узбекским зрителем.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького, сообщает корреспондент Sputnik
.
Артисты пробудут в стране до 25 июля и помимо Ташкента порадуют своим мастерством жителей Самарканда и Ферганы.
Первым спектаклем, с которым они познакомят ташкентского зрителя уже сегодня, 2 июля, станет "Мастер и Маргарита".
Накануне во дворце "Туркистон" прошла пресс-конференция, в которой приняли участие художественный руководитель театра, народный артист РФ, лауреат Премии "Золотая Маска" Ефим Звеняцкий, председатель Приморского отделения Союза театральных деятелей РФ Яна Мялк, народный артист РФ Александр Славский, почетный работник культуры Приморского края РФ Наталья Овчинникова и артистка Валерия Запорожец.
Рассказывая о первых таких масштабных гастролях Приморского театра, Ефим Звеняцкий отметил, что в последние годы значительно укрепились дружественные отношения этого региона России с Узбекистаном. Во Владивостоке также проживает большая узбекская диаспора.
"Спасибо Узбекистану за возможность оказаться здесь", — сказал он.
В числе спектаклей, которые театр представит узбекскому зрителю, помимо "Мастера и Маргариты", — "По морозу босиком…", "Не Сильва, не оперетта", "Небесный тихоход. Мотивы", "В джазе только девушки".
Яна Мялк отметила, что все это очень динамичные и красивые постановки, которые рассчитаны на широкую зрительскую аудиторию.
"Я думаю, что эти спектакли будут интересны всем: и семьям, и молодежи, и взрослым людям", — сказала она.
Говоря подобранном для гастролей репертуаре, Ефим Звеняцкий рассказал, что для него важно, чтобы спектакли несли в себе просветительскую интонацию.
"У нас добрый театр. Мы несем со сцены добро. Мы хотим продолжить русский психологический театр. Важно не оставлять без внимания молодое поколение, потому что мы не должны быть манкуртами", — добавил он.
Артисты также поделились своими впечатлениями об Узбекистане и выразили уверенность, что их ждут интересные дни встречи с узбекским зрителем и знакомством с богатой культурой Узбекистана.
Гастроли театра проходят при поддержке Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и Правительства Приморского края.