https://uz.sputniknews.ru/20250702/telefonnyy-razgovor-putin-makron-50297833.html

Телефонный разговор Путина с Макроном: что обсудили лидеры России и Франции

Телефонный разговор Путина с Макроном: что обсудили лидеры России и Франции

Sputnik Узбекистан

Глава РФ напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств

2025-07-02T11:00+0500

2025-07-02T11:00+0500

2025-07-02T11:18+0500

политика

в мире

россия

президент рф

владимир путин

франция

эммануэль макрон

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.В связи с этим, собеседники подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.Они условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций.Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям. Они, по его словам, должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

россия

франция

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Sputnik Узбекистан

телефонный разговор владимир путин эммануэль макрон