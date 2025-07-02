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https://uz.sputniknews.ru/20250702/telefonnyy-razgovor-putin-makron-50297833.html
Телефонный разговор Путина с Макроном: что обсудили лидеры России и Франции
Телефонный разговор Путина с Макроном: что обсудили лидеры России и Франции
Sputnik Узбекистан
Глава РФ напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств
2025-07-02T11:00+0500
2025-07-02T11:18+0500
политика
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эммануэль макрон
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.В связи с этим, собеседники подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.Они условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций.Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям. Они, по его словам, должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
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телефонный разговор владимир путин эммануэль макрон
телефонный разговор владимир путин эммануэль макрон

Телефонный разговор Путина с Макроном: что обсудили лидеры России и Франции

11:00 02.07.2025 (обновлено: 11:18 02.07.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Глава РФ напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.
"Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер", — говорится в сообщении.
Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в Ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения", — говорится в сообщении.
В связи с этим, собеседники подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.
"Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами", — говорится в сообщении.
Они условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций.

"При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", — говорится в сообщении.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям. Они, по его словам, должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
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