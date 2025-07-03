https://uz.sputniknews.ru/20250703/eaeu-borba-nezakonnyy-oborot-tabak-50323473.html
В ЕЭК намерены противодействовать незаконному обороту табака в рамках ЕАЭС
В ЕЭК намерены противодействовать незаконному обороту табака в рамках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
На заседании обсудили состояние рынков табачной и никотинсодержащей продукции на пространстве Союза, тенденции и динамику нелегального оборота в этой сфере
2025-07-03T12:12+0500
2025-07-03T12:12+0500
2025-07-03T12:12+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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табак
незаконный ввоз
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии с участием министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова прошло первое заседание рабочей группы по выработке мер по борьбе с ввозом и оборотом на территории ЕАЭС нелегальной табачной продукции.Рабочую группу сформировали в марте этого года при Консультативном комитете по таможенному регулированию Комиссии. В нее вошли более 80 членов, половина из которых – представители бизнес-сообщества, инициировавшие ее создание.Участники внесли предложения по первоочередным мерам, направленным на пресечение незаконного оборота табака на рынке Союза. Их проработают на площадке Комиссии с привлечением уполномоченных органов стран ЕАЭС.
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еэк табак еаэс
В ЕЭК намерены противодействовать незаконному обороту табака в рамках ЕАЭС
На заседании обсудили состояние рынков табачной и никотинсодержащей продукции на пространстве Союза, тенденции и динамику нелегального оборота в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии с участием министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова прошло
первое заседание рабочей группы по выработке мер по борьбе с ввозом и оборотом на территории ЕАЭС нелегальной табачной продукции.
Рабочую группу сформировали в марте этого года при Консультативном комитете по таможенному регулированию Комиссии. В нее вошли более 80 членов, половина из которых – представители бизнес-сообщества, инициировавшие ее создание.
"На заседании обсуждены состояние рынков табачной и никотинсодержащей продукции на пространстве ЕАЭС, тенденции и динамика нелегального оборота в этой сфере, а также практика применения навигационных пломб для отслеживания автомобильных перевозок указанной продукции", — говорится в сообщении.
Участники внесли предложения по первоочередным мерам, направленным на пресечение незаконного оборота табака на рынке Союза. Их проработают на площадке Комиссии с привлечением уполномоченных органов стран ЕАЭС.