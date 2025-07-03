https://uz.sputniknews.ru/20250703/eaeu-borba-nezakonnyy-oborot-tabak-50323473.html

В ЕЭК намерены противодействовать незаконному обороту табака в рамках ЕАЭС

В ЕЭК намерены противодействовать незаконному обороту табака в рамках ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

На заседании обсудили состояние рынков табачной и никотинсодержащей продукции на пространстве Союза, тенденции и динамику нелегального оборота в этой сфере

2025-07-03T12:12+0500

2025-07-03T12:12+0500

2025-07-03T12:12+0500

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табак

незаконный ввоз

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии с участием министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова прошло первое заседание рабочей группы по выработке мер по борьбе с ввозом и оборотом на территории ЕАЭС нелегальной табачной продукции.Рабочую группу сформировали в марте этого года при Консультативном комитете по таможенному регулированию Комиссии. В нее вошли более 80 членов, половина из которых – представители бизнес-сообщества, инициировавшие ее создание.Участники внесли предложения по первоочередным мерам, направленным на пресечение незаконного оборота табака на рынке Союза. Их проработают на площадке Комиссии с привлечением уполномоченных органов стран ЕАЭС.

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