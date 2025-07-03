https://uz.sputniknews.ru/20250703/festival-plov-samarkanda-50324255.html

Фестиваль "Плов Самарканда" соберет более 200 поваров со всей республики

Фестиваль "Плов Самарканда" соберет более 200 поваров со всей республики

Sputnik Узбекистан

Посетителям представят более 20 разновидностей плова. В программе — кулинарные мастер-классы, выставки ремесел и восточных сладостей, культурно-развлекательные мероприятия

2025-07-03T13:22+0500

2025-07-03T13:22+0500

2025-07-03T13:22+0500

эксклюзив

фестиваль

плов

самарканд

узбекистан

туризм

общество

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САМАРКАНД, 3 июл — Sputnik. В первых числах августа в Самарканде пройдет масштабный гастрономический фестиваль, посвященный одному из главных символов узбекской кухни — плову. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии примут участие более 200 поваров из разных регионов Узбекистана, а также зарубежные гости.По словам начальника управления туризма Самаркандской области Джурабека Суюнова, фестиваль откроется 1 августа на улице Садриддина Айни, известной благодаря многочисленным заведениям, специализирующимся на плове. Здесь состоится конкурс среди местных ошпазов, которые продемонстрируют свое мастерство в приготовлении традиционного самаркандского плова.Особенность самаркандского плова — слоевое приготовление: его ингредиенты не перемешивают в казане. При подаче плов выкладывают слоями: снизу — рис, далее — овощи и мясо.На второй день к фестивалю присоединятся повара из других регионов страны и зарубежья.Площадкой станет аллея вдоль улицы Алишера Навои. Посетителям представят более 20 разновидностей плова: от классических ферганского и ташкентского до афганского, иранского, арабского и других национальных вариаций.Здесь же пройдут кулинарные мастер-классы, выставки ремесел и восточных сладостей, а также культурно-развлекательные мероприятия.В заключительный день фестиваля, 3 августа, в историко-этнографическом парке "Вечный город" лучшие повара региона приготовят 7 тонн самаркандского плова.Как отметил Джурабек Суюнов, фестиваль ставит перед собой цель не только популяризировать самаркандскую кухню, но и укрепить туристическую привлекательность Узбекистана на международной арене.

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