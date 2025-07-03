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Театр из Владивостока представил в Ташкенте "Мастера и Маргариту"
Театр из Владивостока представил в Ташкенте "Мастера и Маргариту"
Sputnik Узбекистан
В спектакле задействованы 45 артистов, труппа привезла с собой множество декораций и реквизит
2025-07-03T18:44+0500
2025-07-03T18:44+0500
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эксклюзив
театр
приморье
гастроли
узбекистан
ташкент
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культура
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Приморский краевой академический драматический театр им. М. Горького начал свои гастроли в Узбекистане со спектакля "Мастер и Маргарита" по знаменитому роману Михаила Булгакова, сообщает корреспондент Sputnik.До начала спектакля "Мастер и Маргарита" в столичном "Туркистоне" перед зрителями выступила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Она отметила, что Приморский край выстраивает тесные, взаимовыгодные отношения с Узбекистаном. И очень серьезное направление сейчас — это межрегиональное сотрудничество.Первый замминистра культуры РУз Авазхон Таджиханов поприветствовал гостей и добавил, что за последние годы культурный обмен между Узбекистаном и Россией возрос. В 2023 году с успехом прошли "Русские сезоны", в прошлом году — Дни узбекской культуры в Кремлевском дворце и совсем недавно — Дни российской культуры в Узбекистане.В спектакле "Мастер и Маргарита", который увидел ташкентский зритель, задействованы 45 артистов, множество декораций и реквизит труппа привезла с собой. В постановке участвуют народные артисты РФ Владимир Сергияков и Александр Славский, заслуженные артисты, лауреаты правительственной премии и почетные работники культуры.Гастроли Приморского краевого академического драмтеатра продолжатся до 25 июля и охватят также Самарканд и Фергану. Помимо "Мастера и Маргариты" будут представлены спектакли "По морозу босиком…", "Не Сильва, не оперетта", "Небесный тихоход. Мотивы" и "В джазе только девушки".Подробнее — в видео SputnikУзбекистан.
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театр владивосток ташкент
театр владивосток ташкент

Театр из Владивостока представил в Ташкенте "Мастера и Маргариту"

18:44 03.07.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
В спектакле задействованы 45 артистов, труппа привезла с собой множество декораций и реквизит.
Приморский краевой академический драматический театр им. М. Горького начал свои гастроли в Узбекистане со спектакля "Мастер и Маргарита" по знаменитому роману Михаила Булгакова, сообщает корреспондент Sputnik.
"Нас приехало сто человек, мы привезли четыре шестидесятифутовых контейнера. Мы очень хотели вам понравиться, продолжая историю русского психологического театра", — рассказал худрук театра, народный артист РФ Ефим Звеняцкий.
До начала спектакля "Мастер и Маргарита" в столичном "Туркистоне" перед зрителями выступила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Она отметила, что Приморский край выстраивает тесные, взаимовыгодные отношения с Узбекистаном. И очень серьезное направление сейчас — это межрегиональное сотрудничество.
"У нас общая с вами история. У нас очень много общего, чем мы можем делиться друг с другом. Наши дети должны познавать культуры двух стран: Российской Федерации и Узбекистана. У нас есть, что посмотреть и что показать. Уже очень много мероприятий проведено. Мы очень нуждаемся с вами друг в друге", — рассказала она.
Первый замминистра культуры РУз Авазхон Таджиханов поприветствовал гостей и добавил, что за последние годы культурный обмен между Узбекистаном и Россией возрос. В 2023 году с успехом прошли "Русские сезоны", в прошлом году — Дни узбекской культуры в Кремлевском дворце и совсем недавно — Дни российской культуры в Узбекистане.
"Благодаря проектам Россотрудничества и МФГС тесно развивается наше сотрудничество в образовательной сфере. И единственный филиал ВГИКа находится именно у нас в Ташкенте", — отметил он.
В спектакле "Мастер и Маргарита", который увидел ташкентский зритель, задействованы 45 артистов, множество декораций и реквизит труппа привезла с собой. В постановке участвуют народные артисты РФ Владимир Сергияков и Александр Славский, заслуженные артисты, лауреаты правительственной премии и почетные работники культуры.
"В Узбекистане я впервые посмотрела постановку "Мастера и Маргариты" и была поражена. Мне очень понравилась энергетика актеров, можно сказать, до дрожи в теле. Было ощущение присутствия всего мистического, что передавал Булгаков нам, зрителям и читателям. Хочу выразить благодарность за полученные эмоции, за ощущение счастья, которое меня в данный момент переполняет", — поделилась впечатлениями после спектакля одна из зрительниц Юлия Толстикова.
Гастроли Приморского краевого академического драмтеатра продолжатся до 25 июля и охватят также Самарканд и Фергану. Помимо "Мастера и Маргариты" будут представлены спектакли "По морозу босиком…", "Не Сильва, не оперетта", "Небесный тихоход. Мотивы" и "В джазе только девушки".
Подробнее — в видео SputnikУзбекистан.
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