https://uz.sputniknews.ru/20250703/teatr-iz-vladivostoka-predstavil-v-tashkente-mastera-i-margaritu-50330929.html

Театр из Владивостока представил в Ташкенте "Мастера и Маргариту"

Театр из Владивостока представил в Ташкенте "Мастера и Маргариту"

Sputnik Узбекистан

В спектакле задействованы 45 артистов, труппа привезла с собой множество декораций и реквизит

2025-07-03T18:44+0500

2025-07-03T18:44+0500

2025-07-03T18:44+0500

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культура

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Приморский краевой академический драматический театр им. М. Горького начал свои гастроли в Узбекистане со спектакля "Мастер и Маргарита" по знаменитому роману Михаила Булгакова, сообщает корреспондент Sputnik.До начала спектакля "Мастер и Маргарита" в столичном "Туркистоне" перед зрителями выступила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Она отметила, что Приморский край выстраивает тесные, взаимовыгодные отношения с Узбекистаном. И очень серьезное направление сейчас — это межрегиональное сотрудничество.Первый замминистра культуры РУз Авазхон Таджиханов поприветствовал гостей и добавил, что за последние годы культурный обмен между Узбекистаном и Россией возрос. В 2023 году с успехом прошли "Русские сезоны", в прошлом году — Дни узбекской культуры в Кремлевском дворце и совсем недавно — Дни российской культуры в Узбекистане.В спектакле "Мастер и Маргарита", который увидел ташкентский зритель, задействованы 45 артистов, множество декораций и реквизит труппа привезла с собой. В постановке участвуют народные артисты РФ Владимир Сергияков и Александр Славский, заслуженные артисты, лауреаты правительственной премии и почетные работники культуры.Гастроли Приморского краевого академического драмтеатра продолжатся до 25 июля и охватят также Самарканд и Фергану. Помимо "Мастера и Маргариты" будут представлены спектакли "По морозу босиком…", "Не Сильва, не оперетта", "Небесный тихоход. Мотивы" и "В джазе только девушки".Подробнее — в видео SputnikУзбекистан.

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