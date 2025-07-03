https://uz.sputniknews.ru/20250703/zapad-razgadal-sekret-uspexa-vs-rossii-bronepoezd-v-donbasse-50321647.html

Запад разгадал секрет успеха ВС России: бронепоезд в Донбассе

Запад разгадал секрет успеха ВС России: бронепоезд в Донбассе

Sputnik Узбекистан

Наступление российской армии на украинском ТВД вызывает растущее беспокойство НАТО

2025-07-03T17:00+0500

2025-07-03T17:00+0500

2025-07-03T17:00+0500

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Западные стратеги и аналитики пытаются объяснить неудачи "подопытных" украинских войск применением "тайного оружия" России – бронированных железнодорожных поездов-монстров типа "Енисей".Российский современный бронепоезд "Енисей", по данным натовских экспертов, буквально "застал врасплох украинский фронт в Донбассе". Эта "передвижная крепость" предназначена для ведения различных видов разведки, наступательных и оборонительных боевых действий, патрулирования и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Средства радиоэлектронной борьбы, разведывательные БПЛА, комплексы ПВО, пушечное вооружение (БМП на платформе), противотанковые управляемые ракеты, крупнокалиберные пулеметы "Утес" и 20-мм броня – позволяют успешно решать все поставленные задачи. Несмотря на "привязку" к железнодорожным путям, "монстр" сохраняет высокую маневренность (скорость), боевую эффективность и живучесть. Маршруты, график движения – секретны.Хорошо вооруженные и оснащенные бронепоезда Минобороны РФ – "Амур", "Байкал", "Волга", "Дон", "Енисей", "Терек" – доказали высокую эффективность и надежность при выполнении широкого спектра задач в зоне СВО. Одна из основных – сопровождение эшелонов с военными грузами. Под прикрытием бронепоездов группировка войск "Центр" оперативно перебрасывает по железной дороге танки Т-90 и гаубицы "Мста-С", снижая нагрузку на автодороги, более уязвимые для ударов БПЛА и засад противника. Средства РЭБ на платформе позволяют предотвратить дистанционный подрыв фугасов и мин. Зенитная установка (ЗУ-23) скорострельностью 2000 выстрелов в минуту эффективно поражает воздушные цели на высотах до 1500 метров, и легкобронированную технику на удалении до двух километров. Автоматические 30-мм пушки 2А42 способны уничтожить бронетехнику противника на дистанции до 4000 метров. В зоне СВО один только экипаж "Енисея" обеспечил безопасность сотен военных эшелонов, расчистил от неразорвавшихся боеприпасов тысячи километров железнодорожных путей.Развитая железнодорожная сеть в Донбассе способствует активному применению российских бронепоездов на широком фронте, в наступлении и обороне. Они не зависят от сезонной распутицы, устойчивы к обстрелу широкого круга вооружений, имеют средства защиты от взрывных устройств.Не гость из прошлогоНесмотря на внешнюю архаичность, бронепоезд остается вполне современной боевой платформой. Специалисты НАТО не знают, как бороться с железнодорожным "монстром". Издание Bulgarianmilitary констатировало: этот "пережиток прошлых войн" успешно адаптирован к ведению современных боевых действий, способен поддерживать огнем войсковые операции, и укреплять систему логистики.Бронепоезд – не гость из прошлого. Американский журнал Military Watch отметил, что опыт боевой эксплуатации российских "монстров" может быть полезен Китаю, Индии, Северной Корее, которые сохранили инфраструктуру и технологический потенциал для аналогичных операций в будущем. Таким образом, в зоне СВО каждый бронепоезд вносит достойный вклад в формирование многополярного мира, системы равной и неделимой безопасности.Между тем, ожидается рост стратегического могущества железнодорожных "монстров" России. По данным командующего РВСН Сергея Каракаева, российские конструкторы с 2014 года разрабатывали боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", способный нести шесть МБР типа "Ярс". Такой поезд приравнивается к полку РВСН, а в дивизионном комплекте "Баргузина" предположительно будет пять полков. Первые испытания ракеты для "ядерного поезда" успешно состоялись в 2016 году. Принятие нового комплекса на вооружение возможно ближайшее время."Баргузин" – развитие и продолжение технологии БЖРК "Молодец", который нес боевое дежурство в 1987 – 2005 годах. Внешне железнодорожный состав ничем не отличался от обычного: пассажирские и почтовые вагоны, рефрижераторы. Однако в семи вагонах размещались пункт управления, узел связи, дизель-электростанция, общежитие военнослужащих, а в девяти – пусковые модули (командный пункт, установка с ракетой, технологическое оборудование). Одна твердотопливная ракета РТ-23 УТТХ могла поразить цели на дальности до 10 000 км десятью боевыми блоками мощностью по 430 килотонн. Местонахождение "ядерных поездов" на российских просторах вычислить невозможно. Железнодорожные "монстры" России способны решать сложные боевые задачи, поэтому сегодня и в обозримой перспективе, на украинском ТВД и в других горячих точках – не обещают коллективному Западу комфортной "гегемонии", привычной безнаказанности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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