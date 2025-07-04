https://uz.sputniknews.ru/20250704/glava-uzbekistana-premer-afganistana-obsudili-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-50339046.html

Шавкат Мирзиёев и Абдул Гани Барадар обсудили сотрудничество Узбекистана и Афганистана

Шавкат Мирзиёев и Абдул Гани Барадар обсудили сотрудничество Узбекистана и Афганистана

Sputnik Узбекистан

На встрече в Ханкенди Шавкат Мирзиёев и Мулла Абдул Гани Барадар обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах.

2025-07-04T09:45+0500

2025-07-04T09:45+0500

2025-07-04T10:15+0500

шавкат мирзиёев

азербайджан

афганистан

узбекистан

трансафганская железная дорога

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллу Абдул Гани Барадара. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах.С особым удовлетворением отмечен устойчивый рост товарооборота и числа совместных предприятий.Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего развития приграничной торговли и соответствующей инфраструктуры, продвижения проектов кооперации в добывающей, текстильной и фармацевтической отраслях, по выпуску строительных материалов, переработке сельскохозяйственной продукции и других направлениях.Речь также шла об ускорении реализации стратегически важного регионального проекта — строительства Трансафганской железной дороги.

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