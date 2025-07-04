Шавкат Мирзиёев и Абдул Гани Барадар обсудили сотрудничество Узбекистана и Афганистана
09:45 04.07.2025 (обновлено: 10:15 04.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент принял исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллу Абдул Гани Барадара
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На встрече в Ханкенди президент Узбекистана и премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллу Абдул Гани Барадара. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент принял исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллу Абдул Гани Барадара
Президент принял исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллу Абдул Гани Барадара
© Пресс-служба президента Узбекистана
С особым удовлетворением отмечен устойчивый рост товарооборота и числа совместных предприятий.
"Активизировались деловые контакты. В мае текущего года в Кабуле и Мазари-Шарифе открыты торговые дома Узбекистана. В июне подписано Соглашение о преференциальной торговле", — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего развития приграничной торговли и соответствующей инфраструктуры, продвижения проектов кооперации в добывающей, текстильной и фармацевтической отраслях, по выпуску строительных материалов, переработке сельскохозяйственной продукции и других направлениях.
Речь также шла об ускорении реализации стратегически важного регионального проекта — строительства Трансафганской железной дороги.