https://uz.sputniknews.ru/20250704/kurs-na-afriku-eaes-diversifitsiruet-svoyu-torgovlyu-50347989.html

Курс на Африку: ЕАЭС диверсифицирует свою торговлю и диверсифицируется сам

Курс на Африку: ЕАЭС диверсифицирует свою торговлю и диверсифицируется сам

Sputnik Узбекистан

Азия укрепляется в качестве крупнейшего торгового партнера ЕАЭС в региональном разрезе, а торговля Союза с Африкой впервые превысила по объему торговлю со... 04.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-04T14:30+0500

2025-07-04T14:30+0500

2025-07-04T14:52+0500

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Первого июля Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) выпустила очередное масштабное обновление торговой статистики своей базы данных (UNCTAD Stat). Обновленные данные показывают, что в прошлом году крупнейшим торговым партнером Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в региональном разрезе третий год подряд стали государства Азии. Кроме того, торговля ЕАЭС со странами Африки впервые превысила по объему торговлю со странами обеих Америк. При этом потенциал торговли с новыми партнерами использован далеко не полностью. Ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Сергей Михневич рассказал о текущих тенденциях внешней торговли "евразийской пятерки".По его словам, для России и ее ближайших партнеров по ЕАЭС внешняя торговля с государствами "за периметром" Союза по-прежнему является важным фактором развития, который до сих пор сталкивается с нелегитимными односторонними ограничениями ряда западных государств.По этой причине значительный интерес представляют изменения в торговых потоках ЕАЭС и формирующиеся тенденции, которые позволяют оценить замещение "выпадающих" направлений и поставок.На основе обновленных данных UNCTAD представляется возможным проанализировать торговлю государств-членов ЕАЭС с внешними партнерами по итогам 2024 года, сравнив полученные данные со статистикой прошлых лет.Так в региональном разрезе крупнейшими торговыми партнерами ЕАЭС третий год подряд стали государства Азии. Из более чем $977 млрд всей внешней торговли государств Союза на них пришлось $602,8 млрд или почти 62%.При этом на азиатские страны приходится порядка 65% всего экспорта и около 58% всего импорта Союза ($359 млрд и $243,8 млрд соответственно).В то же время значимость евразийской торговли со странами Европы в минувшем году продолжила снижаться. Если в 2021 году на данный регион приходилось более 53% всей торговли ЕАЭС ($516,5 млрд), то по итогам прошлого года доля Европы в евразийской торговле упала до 30,71% ($300 млрд). В 2024 году пришлось около 35% всего импорта и 27% всего экспорта ЕАЭС ($149,4 млрд и $150,7 млрд соответственно). И эти показатели продолжают снижаться.Но наиболее серьезные изменения наблюдаются в торговле ЕАЭС со странами Африки.Только в 2024 году доля Африки в товарообороте Евразийского экономического союза составила более 4%, ($42,8 млрд), впервые превысив поставки во все американские страны ($31,2 млрд, или же порядка 3% от евразийского товарооборота).Для сравнения: в 2023 году по совокупному объему товарооборота ЕАЭС занимал 13-е место в списке крупнейших торговых партнеров Африки, а в 2019 году — 15-е.Более того, доля ЕАЭС во внешней торговле африканского континента достигла почти 2,74% против 1,91% годом ранее. Благодаря этому росту по итогам 2024 года ЕАЭС по совокупному объему торговли замкнул топ-10 крупнейших торговых партнеров африканского континента.В импорте африканских стран с мирового рынка доля ЕАЭС еще выше — 3,24%, или 25,9 млрд. В компании крупнейших экспортеров в Африку Евразийский экономический союз расположился на 8 месте.Кстати, если консолидировать внешнюю торговлю стран ЕС, то ЕАЭС стал бы седьмым по величине торговым партнером Африки и шестым крупнейшим экспортером в страны макрорегиона.Немаловажным также является тот факт, что если ранее (в 2023 году) на долю России приходилось почти 96% всей торговли ЕАЭС с Африкой, то в 2024 году она снизилась до 84,81%. Увеличение доли других стран Союза в торговле со странами Африки позволяет сделать вывод о том, что бизнес стран ЕАЭС также повышает осведомленность и находит новые возможности для развития торговли с перспективными партнерами на "черном континенте".Кроме того, многие российские экономические операторы используют соответствующий потенциал евразийской интеграции для закрепления на новых рынках, что также положительно сказывается уже на экономиках стран Союза и их выгод от углубления интеграционных процессов.Вместе с тем стоит отметить, что страны-участницы ЕАЭС в настоящий момент не до конца используют потенциал торговли с новыми партнерами. Например, сегодня Африка гораздо больше покупает у ЕАЭС, нежели ему продает.Так, серьезное отрицательное сальдо в торговле с Евразийским экономическим союзом у африканских государств актуализирует задачу наращивания евразийского импорта. Она, в свою очередь, сталкивается с определенными затруднениями ввиду недостаточно развитой инфраструктуры, бюрократических сложностей и высоких рисков в африканских странах.Эти и другие ограничения африканских государств находятся в фокусе внимания различных площадок "Группы двадцати" (G20), в которых в этом году председательствует ЮАР (напомним, член БРИКС).Преодоление данных ограничений, наряду с серьезной работой по улучшению институциональной готовности и повышению информированности партнеров, требует наращивания специализированного финансирования и инвестиций, учитывающих особенности ведения бизнеса в Африке.В этой связи видится, что серьезный вклад в укрепление потенциала взаимной торговли и его эффективное использование может внести Инвестиционный фонд для развития сотрудничества России и Африки. Он призван стать механизмом содействия российским компаниям, которые проявляют интерес к проектам в области энергетики, транспорта, логистики и добычи полезных ископаемых на африканском континенте.По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, данный Фонд должен начать работу уже в этом году. Ранее он также отмечал, что "общий объем привлеченных фондом российских государственных и частных инвестиций в экономики стран Африки, по оценкам экспертов, может составить не менее $2 млрд". Это тоже благотворно скажется на развитии взаимной торговли.Этому же поможет планомерная реализация планов по развитию сотрудничества ЕАЭС и стран Африки в сфере технического регулирования и стандартизации – сфер, от которых серьезным образом зависят транзакционные издержки выхода и успешного закрепления на новых рынках. Ведь если у стран стандартизированы требования к товарам, то им легче продвигать продукцию на рынки друг друга и адаптировать их на другую территорию.

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