https://uz.sputniknews.ru/20250704/rejissery-iz-uzbekistana-predstavili-svoi-raboty-konkurs-zolotaya-kameliya-stran-shos-50342860.html

Кинофестиваль стран ШОС: представлены работы режиссеров из Узбекистана

Кинофестиваль стран ШОС: представлены работы режиссеров из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В основную конкурсную программу "Золотая камелия" кинофестиваля стран ШОС, который проходит в городе Чунцин КНР, вошли 20 фильмов из 10 стран мира.

2025-07-04T11:51+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В Чунцине (Юго-Западный Китай) с 3 по 7 июля 2025 года проходит II кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает агентство "Синьхуа Новости" со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.В основную конкурсную программу под названием "Золотая камелия" кинофестиваля стран ШОС вошли 20 полнометражных кинокартин — по две от каждой из десяти стран-участниц: Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистанa и Узбекистана.В конкурсе представлены следующие фильмы:В рамках конкурсной программы награды будут присуждаться в 10 номинациях, включая премию за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актерскую работу и технические достижения. В состав жюри кинофестиваля вошли 9 кинематографистов из стран ШОС, в том числе белорусский режиссер Иван Павлов, продюсер из Казахстана Тасболат Мерекенов, актер из Кыргызстана Султан Усувалиев, российский кинопродюсер Вадим Быркин, директор киностудии "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён, узбекский режиссер-документалист Фуркат Усманов и другие. Председателем жюри выступает известный китайский кинопродюсер и сценарист Жэнь Чжунлунь.По информации агентства, фестиваль организован с акцентом на новые технологии.Также обозначены основные цели кинофестиваля, их несколько:

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