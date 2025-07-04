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https://uz.sputniknews.ru/20250704/rejissery-iz-uzbekistana-predstavili-svoi-raboty-konkurs-zolotaya-kameliya-stran-shos-50342860.html
Кинофестиваль стран ШОС: представлены работы режиссеров из Узбекистана
Кинофестиваль стран ШОС: представлены работы режиссеров из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В основную конкурсную программу "Золотая камелия" кинофестиваля стран ШОС, который проходит в городе Чунцин КНР, вошли 20 фильмов из 10 стран мира.
2025-07-04T11:51+0500
2025-07-04T12:10+0500
кнр
узбекистан
кино
кинорежиссер
фестиваль
киноиндустрия
фильмы
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В Чунцине (Юго-Западный Китай) с 3 по 7 июля 2025 года проходит II кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает агентство "Синьхуа Новости" со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.В основную конкурсную программу под названием "Золотая камелия" кинофестиваля стран ШОС вошли 20 полнометражных кинокартин — по две от каждой из десяти стран-участниц: Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистанa и Узбекистана.В конкурсе представлены следующие фильмы:В рамках конкурсной программы награды будут присуждаться в 10 номинациях, включая премию за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актерскую работу и технические достижения. В состав жюри кинофестиваля вошли 9 кинематографистов из стран ШОС, в том числе белорусский режиссер Иван Павлов, продюсер из Казахстана Тасболат Мерекенов, актер из Кыргызстана Султан Усувалиев, российский кинопродюсер Вадим Быркин, директор киностудии "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён, узбекский режиссер-документалист Фуркат Усманов и другие. Председателем жюри выступает известный китайский кинопродюсер и сценарист Жэнь Чжунлунь.По информации агентства, фестиваль организован с акцентом на новые технологии.Также обозначены основные цели кинофестиваля, их несколько:
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конкурс золотая камелия страны шос кинофестиваль режиссер
конкурс золотая камелия страны шос кинофестиваль режиссер

Кинофестиваль стран ШОС: представлены работы режиссеров из Узбекистана

11:51 04.07.2025 (обновлено: 12:10 04.07.2025)
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В основную конкурсную программу "Золотая камелия" кинофестиваля стран ШОС, который проходит в городе Чунцин КНР, вошли 20 фильмов из 10 стран мира.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В Чунцине (Юго-Западный Китай) с 3 по 7 июля 2025 года проходит II кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает агентство "Синьхуа Новости" со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.
В основную конкурсную программу под названием "Золотая камелия" кинофестиваля стран ШОС вошли 20 полнометражных кинокартин — по две от каждой из десяти стран-участниц: Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистанa и Узбекистана.
В конкурсе представлены следующие фильмы:
Беларусь: "Чёрный замок" (Кирилл Кузин), "На другом берегу" (Андрей Хрулев);
Казахстан: "Операция "Набат"" (Рашид Сулейменов), "Братья" (Дархан Тулегенов);
Китай: "Базарное счастье" (Абдукелиму Абдулиза), "Бесконечное путешествие" (Дай Мо);
Кыргызстан: "Запах полыни" (Айбек Дайырбеков), "Сделка на границе" (Дастан Жапар Рыскелди);
Россия: "Воздух" (Алексей Герман-мл.), "В списках не значился" (Сергей Коротаев);
Таджикистан: "Жизнь прекрасна" (Далер Рахматов), "В поисках истины" (Манзарали Шерали);
Узбекистан: "Виноград" (Дилшодбек Усмонов), "В погоне за весной" (Аюб Шахобиддинов).
В рамках конкурсной программы награды будут присуждаться в 10 номинациях, включая премию за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актерскую работу и технические достижения.
В состав жюри кинофестиваля вошли 9 кинематографистов из стран ШОС, в том числе белорусский режиссер Иван Павлов, продюсер из Казахстана Тасболат Мерекенов, актер из Кыргызстана Султан Усувалиев, российский кинопродюсер Вадим Быркин, директор киностудии "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён, узбекский режиссер-документалист Фуркат Усманов и другие. Председателем жюри выступает известный китайский кинопродюсер и сценарист Жэнь Чжунлунь.
© Интернет портал СНГ.В Чунцине проходит II кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Чунцине проходит II кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
В Чунцине проходит II кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
© Интернет портал СНГ.
По информации агентства, фестиваль организован с акцентом на новые технологии.

"В Юнчуане успешно сочетаются виртуальные и XR‑технологии, outdoor‑показы, "кино‑рынок" с обменом прав на фильмы и возможность встречи молодых режиссеров из стран Шанхайской организации сотрудничества на Форуме киноиндустрии", — говорится в сообщении.

Также обозначены основные цели кинофестиваля, их несколько:
повышение культурной интеграции: фестиваль способствует обмену идеями, стандартами и опытом между кинокультурами стран ШОС;
развитие киноиндустрии: инвестиции в технологии, сеть киноплатформ и профильные образовательные инициативы формируют устойчивую инфраструктуру;
региональная дипломатия: кино становится инструментом мягкой силы — культурного диалога без политического давления;
новые возможности для авторов: молодые таланты смогут получить доступ к международным форматам, продуктивным проектам фильмового рынка.
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