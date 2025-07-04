https://uz.sputniknews.ru/20250704/samarkand-buxara-arenda-elektrosamokatov-yandex-go-50342591.html
В Самарканде и Бухаре стала доступна аренда электросамокатов Yandex Go
В Самарканде и Бухаре стала доступна аренда электросамокатов Yandex Go
Sputnik Узбекистан
Через приложение Yandex Go с одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно.
2025-07-04T10:46+0500
2025-07-04T10:46+0500
2025-07-04T11:09+0500
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электросамокат
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Аренда электросамокатов Yandex Go стала доступна еще в двух городах Узбекистана — Самарканде и Бухаре. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.Стоит отметить, что в республике впервые аренда электросамокатов через приложение Yandex Go появилась в Ташкенте в июле 2024 года.По данным пресс-службы, после бронирования самоката пользователи получают 10 минут бесплатного времени. Стоимость поездки начинается от 750 сумов за минуту.Как рассказали в компании, с одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно. Арендовать несколько самокатов возможно двумя способами: через кнопку "Еще один" в приложении или отсканировав QR-код на корпусе самоката.В Узбекистане за последний год электросамокаты обрели популярность. В апреле 2022 года в Ташкенте был запущен первый кикшеринг (сервис онлайн-аренды самокатов). Вместе с тем в октябре прошлого года в республике начали действовать штрафы за нарушения управлением электросамокатами — вплоть до 3 БРВ (1 млн 125 тыс.).
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электросамокат самарканд бухара ташкент аренда сервис yandex go
электросамокат самарканд бухара ташкент аренда сервис yandex go
В Самарканде и Бухаре стала доступна аренда электросамокатов Yandex Go
10:46 04.07.2025 (обновлено: 11:09 04.07.2025)
Через приложение Yandex Go с одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Аренда электросамокатов Yandex Go стала доступна еще в двух городах Узбекистана — Самарканде и Бухаре. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
Стоит отметить, что в республике впервые аренда электросамокатов через приложение Yandex Go появилась в Ташкенте в июле 2024 года.
"Жители Самарканда уже могут арендовать электросамокаты через приложение Yandex Go, а в ближайшие дни сервис также станет доступен в Бухаре", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, после бронирования самоката пользователи получают 10 минут бесплатного времени. Стоимость поездки начинается от 750 сумов за минуту.
Как рассказали в компании, с одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно. Арендовать несколько самокатов возможно двумя способами: через кнопку "Еще один" в приложении или отсканировав QR-код на корпусе самоката.
В Узбекистане за последний год электросамокаты обрели популярность. В апреле 2022 года в Ташкенте был запущен первый кикшеринг (сервис онлайн-аренды самокатов). Вместе с тем в октябре прошлого года в республике начали действовать штрафы за нарушения управлением электросамокатами — вплоть до 3 БРВ (1 млн 125 тыс.).