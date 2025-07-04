https://uz.sputniknews.ru/20250704/senat-uzbekistana-programma-sotrudnichestva-fond-oon-50347468.html

Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения

Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.

2025-07-04T13:54+0500

2025-07-04T13:54+0500

2025-07-04T14:57+0500

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

оон

права женщин

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Подписание документа состоялось в рамках встречи председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане Нигиной Абасзаде.В ходе встречи стороны подробно обсудили позитивные возможности демографического роста в стране, вопросы дальнейшего повышения уровня жизни населения и вывода развития страны на новый уровень. Отмечалось, что в вопросе гендерного равенства важны не только статистические показатели, но и практические преобразования. В данном направлении достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.Нигина Абасзаде особо подчеркнула, что в Узбекистане расширяются возможности для получения образования для девочек, что является самой правильной инвестицией в будущее.Обсуждались также предложения по совершенствованию законодательства о борьбе с цифровым насилием, разработке точных правовых механизмов противодействия онлайн-насилию.По итогам встречи подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы.

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