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https://uz.sputniknews.ru/20250704/senat-uzbekistana-programma-sotrudnichestva-fond-oon-50347468.html
Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения
Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.
2025-07-04T13:54+0500
2025-07-04T14:57+0500
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
оон
права женщин
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Подписание документа состоялось в рамках встречи председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане Нигиной Абасзаде.В ходе встречи стороны подробно обсудили позитивные возможности демографического роста в стране, вопросы дальнейшего повышения уровня жизни населения и вывода развития страны на новый уровень. Отмечалось, что в вопросе гендерного равенства важны не только статистические показатели, но и практические преобразования. В данном направлении достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.Нигина Абасзаде особо подчеркнула, что в Узбекистане расширяются возможности для получения образования для девочек, что является самой правильной инвестицией в будущее.Обсуждались также предложения по совершенствованию законодательства о борьбе с цифровым насилием, разработке точных правовых механизмов противодействия онлайн-насилию.По итогам встречи подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы.
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сенат узбекистан программа сотрудничества фонд оон народонаселение нарбаева
сенат узбекистан программа сотрудничества фонд оон народонаселение нарбаева

Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения

13:54 04.07.2025 (обновлено: 14:57 04.07.2025)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Подписание документа состоялось в рамках встречи председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане Нигиной Абасзаде.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В ходе встречи стороны подробно обсудили позитивные возможности демографического роста в стране, вопросы дальнейшего повышения уровня жизни населения и вывода развития страны на новый уровень.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

"Особо подчеркнута необходимость изучения международного опыта и передовой практики по созданию благоприятных условий труда для женщин, обеспечению баланса между работой и исполнением семейных обязанностей", — отметили в Сенате.

Отмечалось, что в вопросе гендерного равенства важны не только статистические показатели, но и практические преобразования. В данном направлении достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Нигина Абасзаде особо подчеркнула, что в Узбекистане расширяются возможности для получения образования для девочек, что является самой правильной инвестицией в будущее.
Обсуждались также предложения по совершенствованию законодательства о борьбе с цифровым насилием, разработке точных правовых механизмов противодействия онлайн-насилию.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По итогам встречи подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы.
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