Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения
13:54 04.07.2025 (обновлено: 14:57 04.07.2025)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Подписание документа состоялось в рамках встречи председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане Нигиной Абасзаде.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В ходе встречи стороны подробно обсудили позитивные возможности демографического роста в стране, вопросы дальнейшего повышения уровня жизни населения и вывода развития страны на новый уровень.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Особо подчеркнута необходимость изучения международного опыта и передовой практики по созданию благоприятных условий труда для женщин, обеспечению баланса между работой и исполнением семейных обязанностей", — отметили в Сенате.
Отмечалось, что в вопросе гендерного равенства важны не только статистические показатели, но и практические преобразования. В данном направлении достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Нигина Абасзаде особо подчеркнула, что в Узбекистане расширяются возможности для получения образования для девочек, что является самой правильной инвестицией в будущее.
Обсуждались также предложения по совершенствованию законодательства о борьбе с цифровым насилием, разработке точных правовых механизмов противодействия онлайн-насилию.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
Председатель Сената Олий Мажлиса провела встречу с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По итогам встречи подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025-2026 годы.