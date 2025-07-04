https://uz.sputniknews.ru/20250704/ukrainskiy-plen-rossiya-vernuli-gruppu-voennyx-minoborony-50349916.html

Из украинского плена в Россию вернули еще одну группу военных — Минобороны

Из украинского плена в Россию вернули еще одну группу военных — Минобороны

Sputnik Узбекистан

Возвращенная группа российских военных находится в Беларуси, где ей оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

2025-07-04T15:55+0500

2025-07-04T15:55+0500

2025-07-04T16:13+0500

россия

украина

обмен

пленные

беларусь

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Министерство обороны РФ.По информации ведомства, в настоящее время российские бойцы находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Стоит отметить, что предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня. Всего Москва в одностороннем порядке передала Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Стороны договорились о передаче больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех". Также условились провести обмен пленными в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена — не менее тысячи человек.

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