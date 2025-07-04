https://uz.sputniknews.ru/20250704/ukrainskiy-plen-rossiya-vernuli-gruppu-voennyx-minoborony-50349916.html
Из украинского плена в Россию вернули еще одну группу военных — Минобороны
Из украинского плена в Россию вернули еще одну группу военных — Минобороны
Sputnik Узбекистан
Возвращенная группа российских военных находится в Беларуси, где ей оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
2025-07-04T15:55+0500
2025-07-04T15:55+0500
2025-07-04T16:13+0500
россия
украина
обмен
пленные
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Министерство обороны РФ.По информации ведомства, в настоящее время российские бойцы находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Стоит отметить, что предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня. Всего Москва в одностороннем порядке передала Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Стороны договорились о передаче больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех". Также условились провести обмен пленными в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена — не менее тысячи человек.
россия
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плен военные россия украина беларусь обмен раненые
плен военные россия украина беларусь обмен раненые
Из украинского плена в Россию вернули еще одну группу военных — Минобороны
15:55 04.07.2025 (обновлено: 16:13 04.07.2025)
Возвращенная группа российских военных находится в Беларуси, где ей оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik.
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщило
Министерство обороны РФ.
"Четвертого июля <...> с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — сообщили в министерстве.
По информации ведомства, в настоящее время российские бойцы находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Стоит отметить, что предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня. Всего Москва в одностороннем порядке передала Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Стороны договорились о передаче больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех". Также условились провести обмен пленными в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена — не менее тысячи человек.