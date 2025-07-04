https://uz.sputniknews.ru/20250704/uzbekistan-nashestvie-nasekomyx-vrediteley-video-50351272.html
Как в Узбекистане борются с нашествием насекомых-вредителей — видео
Как в Узбекистане борются с нашествием насекомых-вредителей — видео
Sputnik Узбекистан
Представители Агентства по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан рассказали, сколько сельхозугодий удалось защитить и о международном сотрудничестве.
2025-07-04T18:25+0500
2025-07-04T18:25+0500
2025-07-04T18:25+0500
пресс-конференция
пресс-центр
узбекистан
карантин растений
министерство сельского хозяйства узбекистана
саранча
видео
пресс-центр
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/04/50351097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8982abe3ee33915ceebad0dcd8ed894.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему: "Как в Узбекистане борются с сезонным нашествием насекомых". Представители Агентства по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан рассказали, сколько сельхозугодий удалось защитить и о международном сотрудничестве. Было отмечено, в активный период борьбы с саранчой, а это период с марта по август, круглосуточно работает горячая линия (12-88, 71-202-10-00) для сообщений о скоплении саранчи. По словам пресс-секретаря Агентства Сабины Садиновой, в стране внедрена автоматизированная система мониторинга, значительно повысившая эффективность борьбы с сезонными насекомыми-вредителями. Также в ходе медиамероприятия была отмечена значимая роль международного сотрудничества. В частности, Узбекистан активно сотрудничает с Россией в области карантина и защиты растений. Совместно разрабатываются феромонные ловушки и внедряются ПЦР-лаборатории. В 2024 году в РФ экспортировано 2 млн тонн плодоовощной продукции, из них четверть — на российский рынок. Ведется работа по расширению ассортимента, увеличению поставок и обучению специалистов. Полную запись смотрите по ссылке
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/04/50351097_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c6c70235825d1d3c479a2bdb22b9aada.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео нашествие вредители насекомые саранча пресс-центр узбекистан россия защита растений
видео нашествие вредители насекомые саранча пресс-центр узбекистан россия защита растений
Как в Узбекистане борются с нашествием насекомых-вредителей — видео
Эксклюзив
Представители Агентства по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан рассказали, сколько сельхозугодий удалось защитить, а также о международном сотрудничестве.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему: "Как в Узбекистане борются с сезонным нашествием насекомых".
Представители Агентства по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан рассказали, сколько сельхозугодий удалось защитить и о международном сотрудничестве.
Было отмечено, в активный период борьбы с саранчой, а это период с марта по август, круглосуточно работает горячая линия (12-88, 71-202-10-00) для сообщений о скоплении саранчи.
По словам пресс-секретаря Агентства Сабины Садиновой, в стране внедрена автоматизированная система мониторинга, значительно повысившая эффективность борьбы с сезонными насекомыми-вредителями.
Также в ходе медиамероприятия была отмечена значимая роль международного сотрудничества. В частности, Узбекистан активно сотрудничает с Россией в области карантина и защиты растений. Совместно разрабатываются феромонные ловушки и внедряются ПЦР-лаборатории. В 2024 году в РФ экспортировано 2 млн тонн плодоовощной продукции, из них четверть — на российский рынок. Ведется работа по расширению ассортимента, увеличению поставок и обучению специалистов.
Полную запись смотрите по ссылке