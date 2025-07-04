https://uz.sputniknews.ru/20250704/uzbekistan-nashestvie-nasekomyx-vrediteley-video-50351272.html

Как в Узбекистане борются с нашествием насекомых-вредителей — видео

Как в Узбекистане борются с нашествием насекомых-вредителей — видео

Sputnik Узбекистан

Представители Агентства по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан рассказали, сколько сельхозугодий удалось защитить и о международном сотрудничестве.

2025-07-04T18:25+0500

2025-07-04T18:25+0500

2025-07-04T18:25+0500

пресс-конференция

пресс-центр

узбекистан

карантин растений

министерство сельского хозяйства узбекистана

саранча

видео

пресс-центр

россия

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему: "Как в Узбекистане борются с сезонным нашествием насекомых". Представители Агентства по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан рассказали, сколько сельхозугодий удалось защитить и о международном сотрудничестве. Было отмечено, в активный период борьбы с саранчой, а это период с марта по август, круглосуточно работает горячая линия (12-88, 71-202-10-00) для сообщений о скоплении саранчи. По словам пресс-секретаря Агентства Сабины Садиновой, в стране внедрена автоматизированная система мониторинга, значительно повысившая эффективность борьбы с сезонными насекомыми-вредителями. Также в ходе медиамероприятия была отмечена значимая роль международного сотрудничества. В частности, Узбекистан активно сотрудничает с Россией в области карантина и защиты растений. Совместно разрабатываются феромонные ловушки и внедряются ПЦР-лаборатории. В 2024 году в РФ экспортировано 2 млн тонн плодоовощной продукции, из них четверть — на российский рынок. Ведется работа по расширению ассортимента, увеличению поставок и обучению специалистов. Полную запись смотрите по ссылке

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