https://uz.sputniknews.ru/20250704/v-metro-tashkenta-kassy-zamenyat-avtomaty-dlya-pokupki-biletov-50351483.html

В метро Ташкента кассы заменят автоматы для покупки билетов

В метро Ташкента кассы заменят автоматы для покупки билетов

Sputnik Узбекистан

Из-за резкого падения доли наличных платежей в метро Ташкента будут закрыты кассы в одном из вестибюлей на 13 станциях. Вместо них начнут устанавливать автоматы для продажи билетов.

2025-07-04T16:45+0500

2025-07-04T16:45+0500

2025-07-04T17:11+0500

метро

ташкент

плата за проезд

билет

пассажиры

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. На 13 станциях ташкентского метро из-за резкого падения доли наличных платежей будут закрыты кассы в одном из вестибюлей, сообщили в пресс-службе метрополитена.По данным перевозчика, на сегодняшний день билеты с QR-кодом за наличные в кассах покупают лишь 6-7% пассажиров, тогда как раньше эта цифра составляла 45-50%.Кассы закроют на станциях: "Мирзо Улугбек", "Дружба народов", "Пахтакор", "Хамид Алимджан", "Пушкин", "Дустлик", "Ташкент", "Ойбек", "Тинчлик", "Шахристан", "Бадамзар", "Минор" и "Абдулла Кадыри". Теперь приобрести бумажные билеты можно будет в автоматизированных терминалах, которые работают в тестовом режиме.Стоимость разовой поездки по билету с QR-кодом составляет 3 000 сумов, при оплате транспортными или банковскими картами через валидатор, а также мобильные приложения — 1 700 сумов.

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