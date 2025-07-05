В Самарканде прошел Диалог Всемирного туристического альянса "Шелковый путь"
13:55 05.07.2025 (обновлено: 14:14 05.07.2025)
© Комитет туризмаВ Самарканде состоялось Диалог Всемирного туристического альянса "Шёлковый путь"
© Комитет туризма
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Участники форума обсудили тенденции развития туристических рынков Китая и Центральной Азии, новые возможности туризма на маршрутах Шелкового пути, цифровые стратегии продвижения, а также создание уникальных туристических продуктов для стран региона.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. В древнем Самарканде состоялось ключевое событие мирового туристического календаря — Диалог Всемирного туристического альянса "Шёлковый путь" (WTA Silk Road Dialogue). Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
Мероприятие организовали Комитет по туризму и Всемирный туристический альянс (ВТА) при поддержке Минэкологии Узбекистана и министерства культуры и туризма КНР.
"Это ежегодное мероприятие является главной площадкой ВТА, направленной на укрепление международного сотрудничества в сфере туризма, продвижение инновационных решений, развитие талантов, возрождение сельских территорий и углубление культурной интеграции", – отметили в Комитете.
В форуме приняли участие Генсек ООН по туризму Зураб Пололикашвили, председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и председатель ВТА Чжан Сюй, а также более 250 делегатов — официальные лица, представители международных организаций, туристических ассоциаций и эксперты индустрии.
© Комитет туризмаВ Самарканде состоялось Диалог Всемирного туристического альянса "Шёлковый путь"
В Самарканде состоялось Диалог Всемирного туристического альянса "Шёлковый путь"
© Комитет туризма
На пленарных заседаниях и тематических сессиях участники форума обсуждали актуальные вопросы туристической отрасли – тенденции развития туристических рынков Китая и Центральной Азии, новые возможности туризма на маршрутах Шелкового пути, цифровые стратегии продвижения, а также создание уникальных туристических продуктов для стран региона.
Особое внимание было уделено презентации Совместной дорожной карты ООН Туризма и ВТА, направленной на устойчивое развитие местных сообществ через туризм.
Также в рамках форума состоялась серия B2B-встреч для укрепления делового взаимодействия.
Мероприятие прошло под девизом "Строим лучшее будущее через диалог Шелкового пути" и включило в себя как официальные сессии, так и культурные программы, включая вечернюю презентацию "Ночь Ханчжоу".
Это символическое название подчеркивает важность культурных связей в рамках Инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), отметили в Комитете.
"Выбор Узбекистана в качестве площадки не случаен: страна активно развивает партнёрство с Китаем и другими государствами BRI, укрепляя политические, экономические и гуманитарные связи. Диалог в Самарканде стал мощным импульсом для дальнейшего изучения рынков, создания новых туристических маршрутов и усиления международного обмена", – подчеркнули в пресс-службе.
© Комитет туризмаВ Самарканде состоялось Диалог Всемирного туристического альянса "Шёлковый путь"
В Самарканде состоялось Диалог Всемирного туристического альянса "Шёлковый путь"
© Комитет туризма
Всемирный туристический альянс, учрежденный в 2017 году в Чэнду, КНР, объединяет 259 членов из 45 стран. Поддерживаемая Министерством культуры и туризма Китая, организация стремится к продвижению туризма как силы устойчивого развития, улучшения качества жизни и глобального взаимопонимания.