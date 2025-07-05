https://uz.sputniknews.ru/20250705/samarkand-dialog-vsemirnogo-turisticheskogo-alyansa-shyolkovyy-put-50362914.html

В Самарканде прошел Диалог Всемирного туристического альянса "Шелковый путь"

В Самарканде прошел Диалог Всемирного туристического альянса "Шелковый путь"

Sputnik Узбекистан

Участники форума обсудили тенденции развития туристических рынков Китая и Центральной Азии, новые возможности туризма на маршрутах Шелкового пути, цифровые стратегии продвижения, а также создание уникальных туристических продуктов для стран региона.

2025-07-05T13:55+0500

2025-07-05T13:55+0500

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узбекистан

кнр

туризм

форум

центральная азия

самарканд

шелковый путь

туристический бизнес

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. В древнем Самарканде состоялось ключевое событие мирового туристического календаря — Диалог Всемирного туристического альянса "Шёлковый путь" (WTA Silk Road Dialogue). Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.Мероприятие организовали Комитет по туризму и Всемирный туристический альянс (ВТА) при поддержке Минэкологии Узбекистана и министерства культуры и туризма КНР.В форуме приняли участие Генсек ООН по туризму Зураб Пололикашвили, председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и председатель ВТА Чжан Сюй, а также более 250 делегатов — официальные лица, представители международных организаций, туристических ассоциаций и эксперты индустрии.На пленарных заседаниях и тематических сессиях участники форума обсуждали актуальные вопросы туристической отрасли – тенденции развития туристических рынков Китая и Центральной Азии, новые возможности туризма на маршрутах Шелкового пути, цифровые стратегии продвижения, а также создание уникальных туристических продуктов для стран региона.Также в рамках форума состоялась серия B2B-встреч для укрепления делового взаимодействия.Мероприятие прошло под девизом "Строим лучшее будущее через диалог Шелкового пути" и включило в себя как официальные сессии, так и культурные программы, включая вечернюю презентацию "Ночь Ханчжоу". Это символическое название подчеркивает важность культурных связей в рамках Инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), отметили в Комитете.Всемирный туристический альянс, учрежденный в 2017 году в Чэнду, КНР, объединяет 259 членов из 45 стран. Поддерживаемая Министерством культуры и туризма Китая, организация стремится к продвижению туризма как силы устойчивого развития, улучшения качества жизни и глобального взаимопонимания.

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