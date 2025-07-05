https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-pakistan-sotrudnichesvo-oboronnaya-promyshlennost-50360793.html
Узбекистан и Пакистан углябляют сотрудничество в оборонной промышленности
Узбекистан и Пакистан углябляют сотрудничество в оборонной промышленности
Sputnik Узбекистан
Обсуждаются совместные проекты в области разработки современных технологических решений и эффективного использования возможностей научно-технологических парков двух стран.
2025-07-05T11:57+0500
2025-07-05T11:57+0500
2025-07-05T12:07+0500
узбекистан
пакистан
оборона
посол
военное сотрудничество
технологии
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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Узбекистан и Пакистан планируют совместную разработку современных технологических решений в сфере оборонной промышленности. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром оборонной промышленности Пакистана Хаятом Харраджем, сообщает информагентство "Дунё".Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в области обороны и оборонной промышленности, а также конкретные направления сотрудничества.Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления политического, торгово-экономического, научно-технического и, особенно, оборонного сотрудничества между двумя странами "на основе общности истории и культуры, с учетом международных и региональных процессов".Министр оборонной промышленности Пакистана высоко оценил сотрудничество в военно-технической сфере в последние годы и отметил, что создана эффективная платформа для разработки практических решений и реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности.В заключение достигнута договоренность об организации взаимных визитов делегаций различного уровня для детального обсуждения вопросов сотрудничества.
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пакистан узбекистан сотрудничество оборонная промышленность
пакистан узбекистан сотрудничество оборонная промышленность
Узбекистан и Пакистан углябляют сотрудничество в оборонной промышленности
11:57 05.07.2025 (обновлено: 12:07 05.07.2025)
Обсуждаются новые совместные проекты в области разработки современных технологических решений и эффективного использования возможностей научно-технологических парков двух стран.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik.
Узбекистан и Пакистан планируют совместную разработку современных технологических решений в сфере оборонной промышленности. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром оборонной промышленности Пакистана Хаятом Харраджем, сообщает
информагентство "Дунё".
Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в области обороны и оборонной промышленности, а также конкретные направления сотрудничества.
"С удовлетворением отмечалось динамичное развитие сотрудничества между двумя странами во всех областях, в том числе в сфере оборонной промышленности, и особое внимание, уделяемое развитию двусторонних отношений на уровне глав государств", – отметили в агентстве.
Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления политического, торгово-экономического, научно-технического и, особенно, оборонного сотрудничества между двумя странами "на основе общности истории и культуры, с учетом международных и региональных процессов".
Министр оборонной промышленности Пакистана высоко оценил сотрудничество в военно-технической сфере в последние годы и отметил, что создана эффективная платформа для разработки практических решений и реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности.
"С учетом меняющегося характера современных военно-политических процессов рассмотрены предложения по реализации совместных проектов в области разработки современных технологических решений, эффективному использованию возможностей научно-технологических парков сторон", – говорится в сообщении.
В заключение достигнута договоренность об организации взаимных визитов делегаций различного уровня для детального обсуждения вопросов сотрудничества.