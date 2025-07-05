https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-pakistan-sotrudnichesvo-oboronnaya-promyshlennost-50360793.html

Узбекистан и Пакистан углябляют сотрудничество в оборонной промышленности

Узбекистан и Пакистан углябляют сотрудничество в оборонной промышленности

Sputnik Узбекистан

Обсуждаются совместные проекты в области разработки современных технологических решений и эффективного использования возможностей научно-технологических парков двух стран.

2025-07-05T11:57+0500

2025-07-05T11:57+0500

2025-07-05T12:07+0500

узбекистан

пакистан

оборона

посол

военное сотрудничество

технологии

проект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/05/50358307_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e1d195db2479350a00d5d8207fbe07c8.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Узбекистан и Пакистан планируют совместную разработку современных технологических решений в сфере оборонной промышленности. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром оборонной промышленности Пакистана Хаятом Харраджем, сообщает информагентство "Дунё".Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в области обороны и оборонной промышленности, а также конкретные направления сотрудничества.Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления политического, торгово-экономического, научно-технического и, особенно, оборонного сотрудничества между двумя странами "на основе общности истории и культуры, с учетом международных и региональных процессов".Министр оборонной промышленности Пакистана высоко оценил сотрудничество в военно-технической сфере в последние годы и отметил, что создана эффективная платформа для разработки практических решений и реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности.В заключение достигнута договоренность об организации взаимных визитов делегаций различного уровня для детального обсуждения вопросов сотрудничества.

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пакистан узбекистан сотрудничество оборонная промышленность