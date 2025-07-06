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https://uz.sputniknews.ru/20250706/futbolistki-uzbekistana-vyshli-v-finalnuyu-chast-kubka-azii-50374116.html
Впервые за 23 года: футболистки Узбекистана вышли в финальную часть Кубка Азии
Впервые за 23 года: футболистки Узбекистана вышли в финальную часть Кубка Азии
Sputnik Узбекистан
Решающий матч против сборной Непала завершился в основное время со счетом 3:3, и победителя определили в серии послематчевых пенальти
2025-07-06T13:20+0500
2025-07-06T13:20+0500
футбол
женщины
узбекистан
кубок азии
матч
непал
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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу спустя 23 года вышла в решающую стадию Кубка Азии, сообщает НОК.В Ташкенте завершился квалификационный турнир среди женских сборных по футболу, по итогам которого определили участников финального этапа Кубка Азии.Несмотря на ничью в основное время финального матча против Непала, узбекистанки обыграли соперниц в серии пенальти, обеспечив себе путевку на Кубок Азии.Финальный этап состоится 1−21 марта 2026 года в Австралии.
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футболистки узбекистан финал кубок азии
футболистки узбекистан финал кубок азии

Впервые за 23 года: футболистки Узбекистана вышли в финальную часть Кубка Азии

13:20 06.07.2025
© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
© Министерство спорта
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Решающий матч против сборной Непала завершился в основное время со счетом 3:3, и победителя определили в серии послематчевых пенальти.
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу спустя 23 года вышла в решающую стадию Кубка Азии, сообщает НОК.
© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
© Министерство спорта
В Ташкенте завершился квалификационный турнир среди женских сборных по футболу, по итогам которого определили участников финального этапа Кубка Азии.
Несмотря на ничью в основное время финального матча против Непала, узбекистанки обыграли соперниц в серии пенальти, обеспечив себе путевку на Кубок Азии.
© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
© Министерство спорта

“Сборная Узбекистана успешно выступила в соревнованиях и, прервав 23-летнее ожидание, завоевала право участия в Кубке Азии. Решающий матч против сборной Непала завершился в основное время со счетом 3:3, и победитель был определен в серии послематчевых пенальти. В напряженной серии футболистки Узбекистана одержали победу со счетом 4:2, обеспечив себе путевку на Кубок Азии”, — говорится в сообщении.

© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
© Министерство спорта
Финальный этап состоится 1−21 марта 2026 года в Австралии.
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