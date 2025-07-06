Впервые за 23 года: футболистки Узбекистана вышли в финальную часть Кубка Азии
© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
© Министерство спорта
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Решающий матч против сборной Непала завершился в основное время со счетом 3:3, и победителя определили в серии послематчевых пенальти.
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу спустя 23 года вышла в решающую стадию Кубка Азии, сообщает НОК.
© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
© Министерство спорта
В Ташкенте завершился квалификационный турнир среди женских сборных по футболу, по итогам которого определили участников финального этапа Кубка Азии.
Несмотря на ничью в основное время финального матча против Непала, узбекистанки обыграли соперниц в серии пенальти, обеспечив себе путевку на Кубок Азии.
© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
© Министерство спорта
“Сборная Узбекистана успешно выступила в соревнованиях и, прервав 23-летнее ожидание, завоевала право участия в Кубке Азии. Решающий матч против сборной Непала завершился в основное время со счетом 3:3, и победитель был определен в серии послематчевых пенальти. В напряженной серии футболистки Узбекистана одержали победу со счетом 4:2, обеспечив себе путевку на Кубок Азии”, — говорится в сообщении.
© Министерство спортаЖенская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
Женская сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на Кубок Азии после 23-летнего перерыва.
© Министерство спорта
Финальный этап состоится 1−21 марта 2026 года в Австралии.