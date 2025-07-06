https://uz.sputniknews.ru/20250706/futbolistki-uzbekistana-vyshli-v-finalnuyu-chast-kubka-azii-50374116.html

Впервые за 23 года: футболистки Узбекистана вышли в финальную часть Кубка Азии

Впервые за 23 года: футболистки Узбекистана вышли в финальную часть Кубка Азии

Sputnik Узбекистан

Решающий матч против сборной Непала завершился в основное время со счетом 3:3, и победителя определили в серии послематчевых пенальти

2025-07-06T13:20+0500

2025-07-06T13:20+0500

2025-07-06T13:20+0500

футбол

женщины

узбекистан

кубок азии

матч

непал

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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу спустя 23 года вышла в решающую стадию Кубка Азии, сообщает НОК.В Ташкенте завершился квалификационный турнир среди женских сборных по футболу, по итогам которого определили участников финального этапа Кубка Азии.Несмотря на ничью в основное время финального матча против Непала, узбекистанки обыграли соперниц в серии пенальти, обеспечив себе путевку на Кубок Азии.Финальный этап состоится 1−21 марта 2026 года в Австралии.

непал

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