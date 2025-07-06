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https://uz.sputniknews.ru/20250706/kitayskaya-provintsiya-chjetszyan-planiruet-uchastvovat-v-proektax-v-uzbekistane-50370908.html
Китайская провинция Чжэцзян планирует участвовать в проектах в Узбекистане
Китайская провинция Чжэцзян планирует участвовать в проектах в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Китайские партнеры отметили значительный рыночный потенциал РУз, благоприятную инвестиционную среду и активную поддержку со стороны правительства
2025-07-06T12:10+0500
2025-07-06T12:10+0500
узбекистан
китай
инвестиции
торговля
туризм
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Китайская провинция Чжэцзян планирует участвовать в проектах в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Перспективы сотрудничества стороны обсудили в ходе бизнес-симпозиума, организованного Генеральным консульством республики совместно с администрацией данной провинции.Мероприятие, прошедшее в рамках программы по расширению торгово-экономического сотрудничества со странами Центральной Азии, собрало представителей ключевых экономических ведомств, бизнес-ассоциаций и около 70 ведущих компаний провинции Чжэцзян.Речь шла о благоприятных условиях, созданных в Узбекистане для иностранных инвесторов, включая налоговые и таможенные преференции, возможности работы в специальных экономических зонах и меры по поддержке экспортно ориентированных предприятий.Подчеркивалась и растущая популярность РУз как туристического направления, чему способствует упрощенный визовый режим для граждан Китая и налаженное авиасообщение с различными городами Поднебесной.Представитель одной из китайских компаний поделился успешным опытом работы в Узбекистане, отметив значительный рыночный потенциал страны, благоприятную инвестиционную среду и активную поддержку со стороны правительства.Стороны договорились организовать визит бизнес-делегации из провинции Чжэцзян в Узбекистан во второй половине года для более детального изучения потенциальных направлений сотрудничества.
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китай провинция проекты узбекистан
китай провинция проекты узбекистан

Китайская провинция Чжэцзян планирует участвовать в проектах в Узбекистане

12:10 06.07.2025
© Depositphotos / Ryzhov Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке
Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
© Depositphotos / Ryzhov
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Китайские партнеры отметили значительный рыночный потенциал РУз, благоприятную инвестиционную среду и активную поддержку со стороны правительства.
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Китайская провинция Чжэцзян планирует участвовать в проектах в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы сотрудничества стороны обсудили в ходе бизнес-симпозиума, организованного Генеральным консульством республики совместно с администрацией данной провинции.
© ИА "Дунё"В китайской провинции Чжэцзян презентовали перспективные возможности для инвестиций и торговли с Узбекистаном
В китайской провинции Чжэцзян презентовали перспективные возможности для инвестиций и торговли с Узбекистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
В китайской провинции Чжэцзян презентовали перспективные возможности для инвестиций и торговли с Узбекистаном
© ИА "Дунё"
Мероприятие, прошедшее в рамках программы по расширению торгово-экономического сотрудничества со странами Центральной Азии, собрало представителей ключевых экономических ведомств, бизнес-ассоциаций и около 70 ведущих компаний провинции Чжэцзян.
Речь шла о благоприятных условиях, созданных в Узбекистане для иностранных инвесторов, включая налоговые и таможенные преференции, возможности работы в специальных экономических зонах и меры по поддержке экспортно ориентированных предприятий.
Подчеркивалась и растущая популярность РУз как туристического направления, чему способствует упрощенный визовый режим для граждан Китая и налаженное авиасообщение с различными городами Поднебесной.
“Учитывая динамичное развитие в провинции Чжэцзян таких отраслей, как промышленность, "зеленая" энергетика, энергосбережение и производство современных материалов, китайские участники выразили заинтересованность в изучении возможностей для участия в проектах в Узбекистане, в частности, в области сельского хозяйства и эффективного использования водных ресурсов”, — говорится в сообщении.
Представитель одной из китайских компаний поделился успешным опытом работы в Узбекистане, отметив значительный рыночный потенциал страны, благоприятную инвестиционную среду и активную поддержку со стороны правительства.
Стороны договорились организовать визит бизнес-делегации из провинции Чжэцзян в Узбекистан во второй половине года для более детального изучения потенциальных направлений сотрудничества.
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