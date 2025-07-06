https://uz.sputniknews.ru/20250706/kompleks-bolo-xauz-buxara-49796467.html

Комплекс Боло-Хауз в Бухаре: жемчужина древней площади и "мечеть сорока колонн"

Комплекс Боло-Хауз в Бухаре: жемчужина древней площади и "мечеть сорока колонн"

Sputnik Узбекистан

Комплекс Боло-Хауз в Бухаре — единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и легендарный водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города.

2025-07-06T18:10+0500

2025-07-06T18:10+0500

2025-07-06T18:10+0500

ансамбль

архитектурное наследие

архитектура

памятник

бухара

мечеть

узбекистан

история

регистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49799281_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8ec13fc99f29ee5fc84461d51b099a02.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Центральная площадь в среднеазиатских городах называлась Регистаном. Это название произошло от иранского "рег" — песок и "стан" — место, то есть — место, покрытое песком. В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Однако до наших дней сохранился лишь один памятник на площади — комплекс Боло-Хауз.Боло-Хауз построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами. Название "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем". В Средней Азии вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовали вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней.Мечеть комплекса знаменита своими двадцатью деревянными колоннами, украшенными резьбой и поддерживающими богато декорированный потолок. Отражение колонн в воде создавало иллюзию сорока столбов, благодаря чему в народе мечеть прозвали "мечетью сорока колонн". Несмотря на возраст, здание до сих пор используют для молитв. Туристы также могут войти внутрь, сняв обувь, чтобы полюбоваться удивительной резьбой и ощутить атмосферу умиротворения.Рядом с мечетью стоит возведенный чуть позже минарет. Он долгое время находился в наклонном положении, напоминая Пизанскую башню, но в советское время его укрепили и выровняли. Во время реставрации также предусмотрели систему освещения, подчеркивающую красоту восточной архитектуры.Комплекс Боло-Хауз остается уникальным свидетельством истории Бухары. Он напоминает о времени, когда площадь Регистан была сердцем города, где встречались эмир и народ, звучали молитвы и кипела жизнь. Сегодня Боло-Хауз — это не только архитектурный шедевр, но и живое наследие великого города.

бухара

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

комплекс боло-хауз бухара достопримечательность мечеть архитектура регистан архитектурное наследие