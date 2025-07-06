Комплекс Боло-Хауз в Бухаре: жемчужина древней площади и "мечеть сорока колонн"
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Комплекс Боло-Хауз в Бухаре — единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и легендарный водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Центральная площадь в среднеазиатских городах называлась Регистаном. Это название произошло от иранского "рег" — песок и "стан" — место, то есть — место, покрытое песком. В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Однако до наших дней сохранился лишь один памятник на площади — комплекс Боло-Хауз.
Боло-Хауз построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами. Название "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем". В Средней Азии вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовали вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней.
Мечеть комплекса знаменита своими двадцатью деревянными колоннами, украшенными резьбой и поддерживающими богато декорированный потолок. Отражение колонн в воде создавало иллюзию сорока столбов, благодаря чему в народе мечеть прозвали "мечетью сорока колонн". Несмотря на возраст, здание до сих пор используют для молитв. Туристы также могут войти внутрь, сняв обувь, чтобы полюбоваться удивительной резьбой и ощутить атмосферу умиротворения.
Рядом с мечетью стоит возведенный чуть позже минарет. Он долгое время находился в наклонном положении, напоминая Пизанскую башню, но в советское время его укрепили и выровняли. Во время реставрации также предусмотрели систему освещения, подчеркивающую красоту восточной архитектуры.
Комплекс Боло-Хауз остается уникальным свидетельством истории Бухары. Он напоминает о времени, когда площадь Регистан была сердцем города, где встречались эмир и народ, звучали молитвы и кипела жизнь. Сегодня Боло-Хауз — это не только архитектурный шедевр, но и живое наследие великого города.
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