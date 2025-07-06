Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250706/rossiyskaya-armiya-osvobodila-poddubnoe-v-dnr-i-sobolevku-v-xarkovskoy-oblasti-50375545.html
СВО: Российская армия освободила Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области
СВО: Российская армия освободила Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок войск "Восток" и "Запад"
2025-07-06T15:45+0500
2025-07-06T15:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
днр
вооружение
безопасность
в мире
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48734644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a3ab846729afe25411190ff6ad6487.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.По информации российского военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли:Населенный пункт Соболевка в Харьковской области освободила российская группировка войск "Запад".Также уточняется, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Глушковка, Новосергеевка, Купянск, Низшее Соленое Харьковской области, Карповка, Торское и Дробышево Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48734644_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4ab15c4dcb94d79009a947c66ae94bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия армия днр харьковская область
сво россия армия днр харьковская область

СВО: Российская армия освободила Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области

15:45 06.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок войск "Восток" и "Запад".
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

“В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.

По информации российского военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли:
до 190 военнослужащих;
три боевые бронированные машины:
пять автомобилей;
два орудия полевой артиллерии.
Населенный пункт Соболевка в Харьковской области освободила российская группировка войск "Запад".
“Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области”, — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также уточняется, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Глушковка, Новосергеевка, Купянск, Низшее Соленое Харьковской области, Карповка, Торское и Дробышево Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
свыше 230 военнослужащих;
шесть автомобилей;
три артиллерийских орудия.
пять станций радиоэлектронной борьбы;
станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
четыре склада боеприпасов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0