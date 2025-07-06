СВО: Российская армия освободила Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Подписаться
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок войск "Восток" и "Запад".
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
“В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.
По информации российского военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли:
до 190 военнослужащих;
три боевые бронированные машины:
пять автомобилей;
два орудия полевой артиллерии.
Населенный пункт Соболевка в Харьковской области освободила российская группировка войск "Запад".
“Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области”, — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также уточняется, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Глушковка, Новосергеевка, Купянск, Низшее Соленое Харьковской области, Карповка, Торское и Дробышево Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
свыше 230 военнослужащих;
шесть автомобилей;
три артиллерийских орудия.
пять станций радиоэлектронной борьбы;
станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
четыре склада боеприпасов.