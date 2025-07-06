https://uz.sputniknews.ru/20250706/rossiyskaya-armiya-osvobodila-poddubnoe-v-dnr-i-sobolevku-v-xarkovskoy-oblasti-50375545.html

СВО: Российская армия освободила Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области

СВО: Российская армия освободила Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок войск "Восток" и "Запад"

2025-07-06T15:45+0500

2025-07-06T15:45+0500

2025-07-06T15:45+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.По информации российского военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли:Населенный пункт Соболевка в Харьковской области освободила российская группировка войск "Запад".Также уточняется, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Глушковка, Новосергеевка, Купянск, Низшее Соленое Харьковской области, Карповка, Торское и Дробышево Донецкой Народной Республики.Противник потерял:

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