https://uz.sputniknews.ru/20250706/uzbekistan-cha-sportivnaya-borba-kyrgyzstan-50368483.html

Узбекистанцы начали ЧА по спортивной борьбе в Кыргызстане с 7 медалей

Узбекистанцы начали ЧА по спортивной борьбе в Кыргызстане с 7 медалей

Sputnik Узбекистан

Греко-римские борцы республики заняли третье место в общекомандном зачете

2025-07-06T09:50+0500

2025-07-06T09:50+0500

2025-07-06T09:50+0500

спорт

чемпионат азии

спортивная борьба

кыргызстан

бишкек

узбекистанцы

медали

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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 7 медалей в первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба НОК.Накануне в столице Кыргызсана Бишкеке стартовал чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юношей до 15 лет (U15).ПобедителиЗолотоСереброБронзаБлагодаря этим результатам греко-римские борцы республики заняли третье место в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.Сегодня начнутся поединки среди девушек.

кыргызстан

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