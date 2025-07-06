https://uz.sputniknews.ru/20250706/uzbekistan-cha-sportivnaya-borba-kyrgyzstan-50368483.html
Узбекистанцы начали ЧА по спортивной борьбе в Кыргызстане с 7 медалей
Узбекистанцы начали ЧА по спортивной борьбе в Кыргызстане с 7 медалей
Sputnik Узбекистан
Греко-римские борцы республики заняли третье место в общекомандном зачете
2025-07-06T09:50+0500
2025-07-06T09:50+0500
2025-07-06T09:50+0500
спорт
чемпионат азии
спортивная борьба
кыргызстан
бишкек
узбекистанцы
медали
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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 7 медалей в первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба НОК.Накануне в столице Кыргызсана Бишкеке стартовал чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юношей до 15 лет (U15).ПобедителиЗолотоСереброБронзаБлагодаря этим результатам греко-римские борцы республики заняли третье место в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.Сегодня начнутся поединки среди девушек.
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узбекистанцы чемпионат азии спортивная борьба кыргызстан
узбекистанцы чемпионат азии спортивная борьба кыргызстан
Узбекистанцы начали ЧА по спортивной борьбе в Кыргызстане с 7 медалей
Греко-римские борцы республики заняли третье место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik.
Узбекистанцы завоевали 7 медалей в первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе, сообщает
пресс-служба НОК.
Накануне в столице Кыргызсана Бишкеке стартовал чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юношей до 15 лет (U15).
“Первыми на ковер вышли представители греко-римского стиля. По итогам поединков во всех весовых категориях сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
-41 кг: Афрузбек Ибрагимов
-52 кг: Самандар Мадаминов
-38 кг: Мехмет Аннагельдиев
-57 кг: Мухаммадазиз Гафуров
-62 кг: Мухаммадрасул Хакимов
Благодаря этим результатам греко-римские борцы республики заняли третье место в общекомандном зачете, добавили в пресс-службе.
Сегодня начнутся поединки среди девушек.