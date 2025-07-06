https://uz.sputniknews.ru/20250706/zelenskiy-zapretil-prodavat-orujie-ukraine-50370352.html

Зеленский запретил продавать оружие Украине

Зеленский запретил продавать оружие Украине

Sputnik Узбекистан

Продолжаются процессы, проверяющие прочность уз европейской общности и способность дальше спонсировать режим Зеленского, пишет колумнист РИА Новости. 06.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-06T17:00+0500

2025-07-06T17:00+0500

2025-07-06T17:00+0500

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Продолжаются процессы, проверяющие прочность уз европейской общности и способность дальше спонсировать режим Зеленского, пишет колумнист РИА Новости. Пока в Брюсселе свыкались с новой реальностью, где Венгрия, проигнорировав решение европейского арбитража, с благословения Вашингтона начала строить два новых энергоблока на АЭС "Пакш", подоспели свежие новости. Почувствовав свободу, Виктор Орбан выступил категорически против европейской программы REPowerEU и заявил, что не позволит реализовать просьбы Владимира Зеленского о тотальном запрете импорта российских энергоресурсов, причем поступающих как в интересах Венгрии, так и в интересах Словакии. Но поскольку сама суть эмбарго в принципе не подразумевает никаких точечных исключений, фактически Орбан бьется за интересы всего Евросоюза целиком. Последний, впрочем, подобную заботу не оценил.О чем же идет речь?Через несколько месяцев после начала специальной военной операции Евросоюз, активно науськиваемый из Вашингтона, принял системную программу, получившую название REPowerEU, что можно приблизительно перевести как "переподключение энергии". Суть энергетической перестройки в первую очередь подразумевала полный запрет покупки у России угля (не позднее августа 2022 года), нефти и не менее чем трехкратное снижение импорта российского природного газа (в обоих случаях не позднее конца 2022 года). Оглядываясь назад из лета 2025-го, можно констатировать, что худо-бедно у Европы получилось только с углем. Сегодня даже самые контуженные западные источники не отрицают, что нефть и газ с востока так или иначе попадают в ЕС. Причем — и сей факт особенно печалит западный истеблишмент — Москва продолжает поставки ресурсов обходными путями, так как на них есть стабильный спрос внутри Евросоюза. Да, объемы сильно просели, но о полном перекрытии импорта не говорят даже самые записные фантазеры.Пан Зеленский на протяжении своего трехлетнего беспосадочного турне по саммитам и конференциям постоянно клянчит денег и столь же упорно требует от стран Европы окончательно отказаться от российских ресурсов, заунывно долдоня заклинание, что это нанесет российской экономике смертельный удар и Москва не сможет больше продолжать боевые действия. Его европейские визави сочувственно кивают головами и продолжают делать вид, что не понимают, откуда в их страны приходят СПГ и танкеры с нефтью. Британская The Guardian подсчитала, что по итогам прошлого года страны еврозоны закупили у российских трейдеров 49,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа и "заполировали" это 24,2 миллиарда кубометров в виде СПГ. Страны-покупатели оправдываются: часть импорта они перепродали дальше, то есть фигурально тычут друг в дружку пальцами, выбирая главного предателя.Аналогичная ситуация и с другими энергоносителями.Базирующийся в Финляндии центр изучения вопросов энергетики и чистого воздуха (CREA) считает, что за прошлый год российские компании выручили на внешних поставках 237 миллиардов евро. Крупнейшими покупателями выступили Китай (78 миллиардов евро), Индия (49 миллиардов) и Турция (34 миллиарда) — эти три страны выкупили 74 процента российского ресурсного экспорта. Евросоюз импортировал углеводородов на 21,9 миллиарда евро, о чем победоносно отчитались политики в Брюсселе. Но CREA указывает, что если совокупная стоимость сделок уменьшилась за год на шесть процентов, то в товарных объемах — всего на процент. Европа делала вид, что не видит 558 танкеров, составляющих так называемый теневой флот, который за прошлый год доставил к европейским берегам 167 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов, что позволило только по данному направлению выручить 83 миллиарда евро. Всего же с начала военной операции на Украине, как считают в CREA, Москва заработала на экспорте энергоносителей 847 миллиардов евро (999,5 миллиарда долларов).На фоне этой цифры сущим оскорблением для пана Зеленского выглядит тот факт, что ему на продолжение войны в прошлом году Евросоюз выделил всего 18,7 миллиарда евро.Если же вернуться к исходной новости, то Орбан и незримо присутствующий рядом с ним Фицо, конечно же, пекутся исключительно о своей выгоде. Венгрия и Словакия категорически против эмбарго на российские углеводороды, потому как, во-первых, их энергобаланс критически зависим от поставок с востока. А во-вторых — венгерские и словацкие компании отлично зарабатывают на перепродаже российского газа, например, той же Украине, только не по льготной цене, как это на протяжении десятилетий делала Россия, а по рыночным котировкам с добавлением собственной наценки. Кто захочет упускать такой источник валютной выручки и геополитический рычаг давления на соседей?Венгрия и Словакия ведут открытую контревропейскую энергетическую политику, потому что им это разрешает Дональд Трамп, нацеленный на демонтаж Евросоюза как единого образования. А Соединенные Штаты, как пишет Politico, ведут закрытые переговоры с Россией о будущем газопроводов "Северный поток", причем в издании уверены, что предметом переговоров является восстановление магистрали, поставки конкурентного российского газа в Европу и раздел энергетического рынка Старого Света на российскую и американскую зоны. Точь-в-точь как после Второй мировой войны Европу поделили на советскую и западную зоны ответственности. Американские журналисты констатируют неотвратимость восстановления "Потоков", так как найти замену природному газу, что прокачивался в Германию и далее, за три с лишним года найти не удалось, а дальнейшие попытки развивать национальные экономики при текущих условиях, ценах и ресурсном дефиците иначе, кроме как самоубийством, назвать нельзя.Что касается Зеленского и его требований, то перед нами очередное подтверждение тезиса, что ни кухарка, ни паяц государством управлять не могут. Потому как человек с минимумом управленческого опыта знает, что наличие энергоресурсов с конкурентными ценами — это залог доступности производства. Особенно сложного — например, оружия, брони, химикатов, трансформаторных подстанций, мостовых ферм, бетонных перекрытий и много чего еще. А если у тебя ресурсы дорогие, то и производство дико затратное. Соответственно, чем выше будет себестоимость, тем меньше тебе будут выделять помощи, а долги твои будут тем больше. Для пана Зеленского это слишком сложно, он стремится до момента крушения Украины нахапать как можно больше. Других целей у него просто нет.

украина

венгрия

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2025

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

колумнисты, европа, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз