https://uz.sputniknews.ru/20250707/eaeu-selskoye-xozyaystvo-preobrazovaniya-50384980.html

Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований

Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований

Sputnik Узбекистан

Речь идет о повышении эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений – беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации

2025-07-07T13:20+0500

2025-07-07T13:20+0500

2025-07-07T13:20+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

сельское хозяйство

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Она выступила на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2025 "Задачи на вырост: повышение эффективности российского растениеводства", прошедшем в Волгограде.В фокусе внимания находились вопросы повышения эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.В рамках деловой программы Барсегян встретилась с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Они рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, отметили необходимость углубления интеграционных процессов и обеспечения устойчивого развития отрасли.Стороны договорились сконцентрировать усилия на подготовке предложений для запуска механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе.Гоар Барсегян подчеркнула важность согласованных действий для достижения общих целей по устойчивому развитию сельского хозяйства, регулированию общего аграрного рынка в рамках Союза.

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министр сельское хозяйство еаэс цифровые решения