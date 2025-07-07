Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований
© Sputnik / Алексей МайшевОдин из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
© Sputnik / Алексей Майшев
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Речь идет о повышении эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
© Пресс-служба ЕЭК
Она выступила на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2025 "Задачи на вырост: повышение эффективности российского растениеводства", прошедшем в Волгограде.
В фокусе внимания находились вопросы повышения эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.
"Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований. Трансформация аграрного рынка в цифровую модель — один из инструментов для ускоренного роста сельхозпроизводства. Именно в этом направлении сосредоточены усилия ЕЭК и национальных правительств", — отметила министр.
В рамках деловой программы Барсегян встретилась с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Они рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, отметили необходимость углубления интеграционных процессов и обеспечения устойчивого развития отрасли.
Стороны договорились сконцентрировать усилия на подготовке предложений для запуска механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе.
"Реализация совместных кооперационных проектов в АПК будет способствовать увеличению объемов производимой продукции, технологическому совершенствованию, наращиванию межгосударственных торгово-экономических связей и взаимных инвестиций", — отметила министр ЕЭК.
Гоар Барсегян подчеркнула важность согласованных действий для достижения общих целей по устойчивому развитию сельского хозяйства, регулированию общего аграрного рынка в рамках Союза.