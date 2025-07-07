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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250707/eaeu-selskoye-xozyaystvo-preobrazovaniya-50384980.html
Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований
Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований
Sputnik Узбекистан
Речь идет о повышении эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений – беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации
2025-07-07T13:20+0500
2025-07-07T13:20+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
сельское хозяйство
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Она выступила на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2025 "Задачи на вырост: повышение эффективности российского растениеводства", прошедшем в Волгограде.В фокусе внимания находились вопросы повышения эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.В рамках деловой программы Барсегян встретилась с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Они рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, отметили необходимость углубления интеграционных процессов и обеспечения устойчивого развития отрасли.Стороны договорились сконцентрировать усилия на подготовке предложений для запуска механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе.Гоар Барсегян подчеркнула важность согласованных действий для достижения общих целей по устойчивому развитию сельского хозяйства, регулированию общего аграрного рынка в рамках Союза.
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министр сельское хозяйство еаэс цифровые решения
министр сельское хозяйство еаэс цифровые решения

Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований

13:20 07.07.2025
© Sputnik / Алексей МайшевОдин из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Речь идет о повышении эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
© Пресс-служба ЕЭК
Она выступила на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2025 "Задачи на вырост: повышение эффективности российского растениеводства", прошедшем в Волгограде.
В фокусе внимания находились вопросы повышения эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.

"Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований. Трансформация аграрного рынка в цифровую модель — один из инструментов для ускоренного роста сельхозпроизводства. Именно в этом направлении сосредоточены усилия ЕЭК и национальных правительств", — отметила министр.

В рамках деловой программы Барсегян встретилась с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Они рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, отметили необходимость углубления интеграционных процессов и обеспечения устойчивого развития отрасли.
Стороны договорились сконцентрировать усилия на подготовке предложений для запуска механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе.

"Реализация совместных кооперационных проектов в АПК будет способствовать увеличению объемов производимой продукции, технологическому совершенствованию, наращиванию межгосударственных торгово-экономических связей и взаимных инвестиций", — отметила министр ЕЭК.

Гоар Барсегян подчеркнула важность согласованных действий для достижения общих целей по устойчивому развитию сельского хозяйства, регулированию общего аграрного рынка в рамках Союза.
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