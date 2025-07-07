Лавров: В украинском конфликте должен быть прочный мир
“Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми — русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ”, — подчеркнул глава МИД РФ.
“Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании. Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу”, — отметил дипломат.
“Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон... Людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они — граждане второго сорта, чужаки”, — сказал глава МИД РФ.
"Использование термина "аннексия" в данном конкретном контексте неуместно и неприемлемо. В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной — Россией", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.