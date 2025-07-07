https://uz.sputniknews.ru/20250707/lavrov-intervyu-gazeta-vengriya-50390598.html

Лавров: В украинском конфликте должен быть прочный мир

Лавров: В украинском конфликте должен быть прочный мир

Sputnik Узбекистан

Глава российского внешнеполитического ведомства дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet

2025-07-07T18:30+0500

2025-07-07T18:30+0500

2025-07-07T18:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

политика

мид рф

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венгрия

украина

россия

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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Другие заявления ЛавроваО переговорах с КиевомО русофобской политике УкраиныОб угрозе ЕвропеТакже Сергей Лавров отметил, что различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры. Москва и Будапешт открыто возвышают голос в их защиту.“Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении”, — сказал он.

венгрия

украина

россия

крым

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