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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250707/lavrov-intervyu-gazeta-vengriya-50390598.html
Лавров: В украинском конфликте должен быть прочный мир
Лавров: В украинском конфликте должен быть прочный мир
Sputnik Узбекистан
Глава российского внешнеполитического ведомства дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet
2025-07-07T18:30+0500
2025-07-07T18:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Другие заявления ЛавроваО переговорах с КиевомО русофобской политике УкраиныОб угрозе ЕвропеТакже Сергей Лавров отметил, что различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры. Москва и Будапешт открыто возвышают голос в их защиту.“Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении”, — сказал он.
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лавров интервью газета венгрия
лавров интервью газета венгрия

Лавров: В украинском конфликте должен быть прочный мир

18:30 07.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Глава российского внешнеполитического ведомства дал интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В конфликте вокруг Украины речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", — сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Другие заявления Лаврова
О переговорах с Киевом
Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта.

“Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми — русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ”, — подчеркнул глава МИД РФ.

Необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их жители определили свою судьбу путем свободного волеизъявления на референдуме.
На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.

“Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании. Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу”, — отметил дипломат.

О русофобской политике Украины
Киевский режим не представляет население юго-востока страны. Соответственно, по международному праву претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может.

“Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон... Людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они — граждане второго сорта, чужаки”, — сказал глава МИД РФ.

Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неуместно и неприемлемо.

"Использование термина "аннексия" в данном конкретном контексте неуместно и неприемлемо. В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной — Россией", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Об угрозе Европе
Правящие круги западных страны создают из России образ врага, чтобы сплотить население, уставшее от социальных и экономических проблем.
"Подобные обвинения действительно имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и тем более "оккупировать" ее ничего не известно".
ЕС ускоренно превращается в военно-политический блок — придаток НАТО. Опасная тенденция может иметь далеко идущие последствия для европейцев.
Также Сергей Лавров отметил, что различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры. Москва и Будапешт открыто возвышают голос в их защиту.
“Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении”, — сказал он.
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