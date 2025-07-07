БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления — Путин
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин.
© РИА Новости
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Президент РФ в формате видеоконференции принял участие в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, состоявшегося под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, заявил президент России Владимир Путин.
Лидер РФ в формате видеоконференции принял участие в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, состоявшегося под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро.
“Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, и солидный голос наших государств в поддержку коренных интересов мирового большинства все более отчетливо звучит на международной арене”, — отметил он.
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Главное, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.
Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.
По данным МВФ за 2025 год, на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн. По этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и "Группу семи" – там $57 трлн.
Государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры, и при этом выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия, стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности, всеобщего процветания и благополучия.
Именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке.
В мире происходят кардинальные изменения. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. Ей на смену идет более справедливый, многополярный мир.
Модель либеральной глобализации изживает себя, центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС.
“Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств – участников нашего объединения, прежде всего в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы”, — сказал российский лидер.
Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%.
Необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах. Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными.
Актуальной видится и задача кратного увеличения странами-участницами объединения объемов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития. В этих целях Россия предложила сформировать новую инвестиционную платформу БРИКС.
В числе общих достижений — запуск специального механизма консультаций по вопросам Всемирной торговой организации.
Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества.
“Напомню также о других, на наш взгляд, полезных российских идеях. В их числе – формирование в рамках БРИКС партнерства по углеродным рынкам, арбитражного инвестиционного центра, платформы по справедливой конкуренции, постоянного налогового секретариата”, — сказал глава РФ.
Он также отметил, что в сентябре в Москве пройдет международный телевизионный конкурс популярной песни – "Интервидение", свое участие в котором подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран партнеров объединения.
“Столь масштабный гуманитарный проект ориентирован на продвижение общечеловеческих, культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны”, — заключил Путин.
На заседании, посвященном теме мира и безопасности, реформе глобального управления, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества стран-участниц БРИКС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной области, а также вопросы международной повестки дня.
По завершении XVII саммита БРИКС приняли итоговую декларацию.