БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления — Путин

Главное, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. Главное, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.

Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.

По данным МВФ за 2025 год, на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн. По этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и "Группу семи" – там $57 трлн. По данным МВФ за 2025 год, на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн. По этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и "Группу семи" – там $57 трлн.

Государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры, и при этом выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия, стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности, всеобщего процветания и благополучия. Государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры, и при этом выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия, стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности, всеобщего процветания и благополучия.

Именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке. Именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке.

В мире происходят кардинальные изменения. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. Ей на смену идет более справедливый, многополярный мир. В мире происходят кардинальные изменения. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. Ей на смену идет более справедливый, многополярный мир.