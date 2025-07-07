https://uz.sputniknews.ru/20250707/rossiyskie-boytsy-osvobodili-dachnoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-i-bessalovku-v-sumskoy-50388592.html

Российские бойцы освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской

Российские бойцы освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Север"

2025-07-07T15:00+0500

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2025-07-07T15:23+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Российские военные освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Бессаловкой в Сумской области установили подразделения группировки войск "Север". Они также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:

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