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Российские бойцы освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской
Российские бойцы освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Север"
2025-07-07T15:00+0500
2025-07-07T15:00+0500
2025-07-07T15:23+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Российские военные освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Бессаловкой в Сумской области установили подразделения группировки войск "Север". Они также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
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россия бойцы днепропетровская область сумская область
россия бойцы днепропетровская область сумская область
Российские бойцы освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской
15:00 07.07.2025 (обновлено: 15:23 07.07.2025)
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Север".
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik.
Российские военные освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над Бессаловкой в Сумской области установили подразделения группировки войск "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области", — указано в сводке Минобороны РФ.
Они также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
68 049 беспилотных летательных аппаратов;
614 зенитных ракетных комплексов;
24 156 танков и других боевых бронированных машин;
1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня;
27 079 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 760 единиц специальной военной автомобильной техники.