https://uz.sputniknews.ru/20250707/sammit-briks-deklaratsiya-iskusstvennyy-intellekt-50387910.html
Лидеры БРИКС: необходим осторожный подход к сильному искусственному интеллекту
Лидеры БРИКС: необходим осторожный подход к сильному искусственному интеллекту
Sputnik Узбекистан
ИИ должен быть этичным, прозрачным и надежным, а интересы человека в этой сфере — приоритетными
2025-07-07T15:40+0500
2025-07-07T15:40+0500
2025-07-07T15:40+0500
брикс
саммит
декларация
искусственный интеллект
оон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45811886_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ea920f550f2a2c99a99f5620e89feb0b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В декларации о глобальном управлении искусственным интеллектом, принятой лидерами стран БРИКС на саммите объединения, отмечается необходимость осторожного подхода к "сильному искусственному интеллекту". Об этом сообщает РИА Новости.В ней выражено намерение способствовать разработке международных принципов развития и применения технологий ИИ, ориентированных на инклюзивность, устойчивость и соблюдение прав человека.В соответствии с декларацией, механизмы управления должны соответствовать национальным нормативным структурам и уставу ООН, уважать суверенитет, а также быть представительными, ориентированными на развитие, доступными, инклюзивными, динамичными, прозрачными и безопасными.Авторы декларации выступили против фрагментации и дублирования усилий по ИИ на международном уровне, поскольку это может усугубить уже существующие асимметрии и подорвать легитимность глобального управления цифровыми вопросами.В документе подчеркивается центральная роль ООН как элемента глобального управления искусственным интеллектом.Лидеры БРИКС подтвердили право всех стран на доступ к преимуществам цифровой экономики и развивающимся технологиям, включая ИИ, а также на разработку собственных нормативных структур для технологической автономии и инноваций.Декларация подчеркивает важность справедливого регулирования рынков, инклюзивного управления данными и открытого доступа к ИИ-технологиям, а также необходимость международного сотрудничества для устранения технологических барьеров и расширения доступа к знаниям и компонентам искусственного интеллекта.БРИКС выступил за развитие открытых моделей, научное и технологическое сотрудничество, а также за разработку международных стандартов, направленных на доверие, совместимость и безопасность ИИ, избегая процессов стандартизации как барьеров для входа на рынки малых стран и развивающихся экономик.Лидеры государств БРИКС отметили, что ИИ должен быть этичным, прозрачным и надежным, а интересы человека в этой сфере — приоритетными.Страны БРИКС намерены выработать общую позицию и активизировать усилия по участию в глобальном диалоге по управлению ИИ под эгидой ООН.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45811886_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_e89e2eabf0d5db649e1d66af46b1735c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
брикс искусственный интеллект
брикс искусственный интеллект
Лидеры БРИКС: необходим осторожный подход к сильному искусственному интеллекту
ИИ должен быть этичным, прозрачным и надежным, а интересы человека в этой сфере — приоритетными.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik.
В декларации о глобальном управлении искусственным интеллектом, принятой лидерами стран БРИКС на саммите объединения, отмечается необходимость осторожного подхода к "сильному искусственному интеллекту". Об этом сообщает
РИА Новости.
В ней выражено намерение способствовать разработке международных принципов развития и применения технологий ИИ, ориентированных на инклюзивность, устойчивость и соблюдение прав человека.
"Глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и удовлетворять потребности всех стран, особенно стран Глобального Юга", — говорится в тексте документа.
В соответствии с декларацией, механизмы управления должны соответствовать национальным нормативным структурам и уставу ООН, уважать суверенитет, а также быть представительными, ориентированными на развитие, доступными, инклюзивными, динамичными, прозрачными и безопасными.
Авторы декларации выступили против фрагментации и дублирования усилий по ИИ на международном уровне, поскольку это может усугубить уже существующие асимметрии и подорвать легитимность глобального управления цифровыми вопросами.
В документе подчеркивается центральная роль ООН как элемента глобального управления искусственным интеллектом.
Лидеры БРИКС подтвердили право всех стран на доступ к преимуществам цифровой экономики и развивающимся технологиям, включая ИИ, а также на разработку собственных нормативных структур для технологической автономии и инноваций.
Декларация подчеркивает важность справедливого регулирования рынков, инклюзивного управления данными и открытого доступа к ИИ-технологиям, а также необходимость международного сотрудничества для устранения технологических барьеров и расширения доступа к знаниям и компонентам искусственного интеллекта.
БРИКС выступил за развитие открытых моделей, научное и технологическое сотрудничество, а также за разработку международных стандартов, направленных на доверие, совместимость и безопасность ИИ, избегая процессов стандартизации как барьеров для входа на рынки малых стран и развивающихся экономик.
Лидеры государств БРИКС отметили, что ИИ должен быть этичным, прозрачным и надежным, а интересы человека в этой сфере — приоритетными.
“В заключительной части декларации отмечается необходимость осторожного подхода к "сильному искусственному интеллекту" (Artificial General Intelligence, AGI), который потенциально будет способен делать самостоятельные выводы на базе поступающей информации, обучаться и в будущем осознать себя”, — говорится в сообщении.
Страны БРИКС намерены выработать общую позицию и активизировать усилия по участию в глобальном диалоге по управлению ИИ под эгидой ООН.