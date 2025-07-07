https://uz.sputniknews.ru/20250707/sammit-briks-deklaratsiya-iskusstvennyy-intellekt-50387910.html

Лидеры БРИКС: необходим осторожный подход к сильному искусственному интеллекту

Лидеры БРИКС: необходим осторожный подход к сильному искусственному интеллекту

Sputnik Узбекистан

ИИ должен быть этичным, прозрачным и надежным, а интересы человека в этой сфере — приоритетными

2025-07-07T15:40+0500

2025-07-07T15:40+0500

2025-07-07T15:40+0500

брикс

саммит

декларация

искусственный интеллект

оон

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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В декларации о глобальном управлении искусственным интеллектом, принятой лидерами стран БРИКС на саммите объединения, отмечается необходимость осторожного подхода к "сильному искусственному интеллекту". Об этом сообщает РИА Новости.В ней выражено намерение способствовать разработке международных принципов развития и применения технологий ИИ, ориентированных на инклюзивность, устойчивость и соблюдение прав человека.В соответствии с декларацией, механизмы управления должны соответствовать национальным нормативным структурам и уставу ООН, уважать суверенитет, а также быть представительными, ориентированными на развитие, доступными, инклюзивными, динамичными, прозрачными и безопасными.Авторы декларации выступили против фрагментации и дублирования усилий по ИИ на международном уровне, поскольку это может усугубить уже существующие асимметрии и подорвать легитимность глобального управления цифровыми вопросами.В документе подчеркивается центральная роль ООН как элемента глобального управления искусственным интеллектом.Лидеры БРИКС подтвердили право всех стран на доступ к преимуществам цифровой экономики и развивающимся технологиям, включая ИИ, а также на разработку собственных нормативных структур для технологической автономии и инноваций.Декларация подчеркивает важность справедливого регулирования рынков, инклюзивного управления данными и открытого доступа к ИИ-технологиям, а также необходимость международного сотрудничества для устранения технологических барьеров и расширения доступа к знаниям и компонентам искусственного интеллекта.БРИКС выступил за развитие открытых моделей, научное и технологическое сотрудничество, а также за разработку международных стандартов, направленных на доверие, совместимость и безопасность ИИ, избегая процессов стандартизации как барьеров для входа на рынки малых стран и развивающихся экономик.Лидеры государств БРИКС отметили, что ИИ должен быть этичным, прозрачным и надежным, а интересы человека в этой сфере — приоритетными.Страны БРИКС намерены выработать общую позицию и активизировать усилия по участию в глобальном диалоге по управлению ИИ под эгидой ООН.

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