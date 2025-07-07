https://uz.sputniknews.ru/20250707/skolko-vyzovov-postupilo-v-slujbu-103-v-jarkie-dni-50389231.html
Сколько вызовов поступило в службу "103" в жаркие дни — Минздрав Узбекистана
Сколько вызовов поступило в службу "103" в жаркие дни — Минздрав Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Благодаря рекомендациям специалистов в СМИ и социальных сетях о мерах предосторожности в условиях аномально жаркой погоды, количество обращений снизилось
2025-07-07T18:00+0500
2025-07-07T18:00+0500
2025-07-07T18:00+0500
общество
узбекистан
минздрав узбекистана
скорая помощь
обращения
жара
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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. На прошлой неделе в службу скорой помощи по всей республике поступило 247,5 тыс. вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.По данным Гидромета, 2 – 5 июля из-за волны теплого и сухого воздуха с юга на территории Узбекистана наблюдалась аномально жаркая погода.По словам директора Республиканского центра экстренной медицинской помощи Абдувоитжона Гафурова, в такие моменты особого внимания требует, прежде всего, здоровье пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся под диспансерным наблюдением, маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей.Благодаря рекомендациям специалистов в СМИ и соцсетях о мерах предосторожности в условиях аномально жаркой погоды, количество обращений сократилось на 1,2 % по сравнению с периодом 24 – 29 июня. В сообщении министерства населению советуют не выходить в жару на улицу без необходимости, чаще пить воду, избегать жирной и копченой пищи, включать в рацион больше фруктов и овощей.
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минздрав узбекистан вызовы жара
минздрав узбекистан вызовы жара
Сколько вызовов поступило в службу "103" в жаркие дни — Минздрав Узбекистана
Благодаря рекомендациям специалистов в СМИ и социальных сетях о мерах предосторожности в условиях аномально жаркой погоды, количество обращений снизилось.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik.
На прошлой неделе в службу скорой помощи по всей республике поступило 247,5 тыс. вызовов. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава Узбекистана.
По данным Гидромета, 2 – 5 июля из-за волны теплого и сухого воздуха с юга на территории Узбекистана наблюдалась аномально жаркая погода.
По словам директора Республиканского центра экстренной медицинской помощи Абдувоитжона Гафурова, в такие моменты особого внимания требует, прежде всего, здоровье пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся под диспансерным наблюдением, маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей.
"На прошлой неделе в период аномальной жары в службу скорой помощи по всей республике поступило 247,5 тысячи вызовов. Из них 172,7 тысячи — экстренные, а 65,2 тысячи связаны с хроническими заболеваниями", — рассказал Гафуров.
Благодаря рекомендациям специалистов в СМИ и соцсетях о мерах предосторожности в условиях аномально жаркой погоды, количество обращений сократилось на 1,2 % по сравнению с периодом 24 – 29 июня.
В сообщении министерства населению советуют не выходить в жару на улицу без необходимости, чаще пить воду, избегать жирной и копченой пищи, включать в рацион больше фруктов и овощей.