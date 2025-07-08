ИННОПРОМ–2025: что представляют производители Узбекистана в Екатеринбурге
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
© Ассоциация "Узчармсаноат"
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Узчармсаноат: национальный стенд “Made in Uzbekistan” демонстрирует не только продукцию, но и реальное взаимодействие, межотраслевое сотрудничество и конкретные планы на будущее.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В российском Екатеринбурге 7 – 10 июля проходит Международная промышленная выставка INNOPROM–2025. Уже в первые дни ее работы стенд узбекских производителей вызвал интерес у специалистов, бизнесменов и дистрибьюторов из РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Ассоциации.
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнерами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнерами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
© Ассоциация "Узчармсаноат"
Так, казахстанская компания KLMZ – TOO “Maker”, специализирующаяся на производстве спецодежды и обуви для горнодобывающей промышленности, выразила заинтересованность в узбекской продукции.
В ходе переговоров речь шла о материалах с защитными свойствами, устойчивых к низким температурам и пыли.
“В узбекской продукции ценится не только цена, но и качество”, — отметили представители компании.
С российскими компаниями “Teplofor” и “Завод ГРИ” обсудили возможности технологического сотрудничества в области производства термостойкой спецодежды и обуви для работы в тяжелых условиях. Такие изделия востребованы в угольной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях во всей Евразии.
В ходе встречи с российским дизайнером говорили о перспективах создания специальной коллекции на основе узбекского каракуля, экспорте готовых изделий и реализации совместных бренд-проектов.
Партнеры из Свердловской области РФ высоко оценили качество узбекского трикотажа и его конкурентоспособную цену.
"С компанией EVRAZEN обсуждено возможное сотрудничество по пошиву формы для спортивных клубов, частных фирм и учебных заведений", — говорится в сообщении.
Еще одно перспективное направление — сектор спортивной одежды, фирменной униформы и текстильных аксессуаров. Детали сотрудничества обговорили с производителем спортивных велосипедов из Екатеринбурга.
Компания, специализирующаяся на производстве спортивных велосипедов, заинтересована в заказах одежды, сумок и аксессуаров у узбекских производителей на условиях аутсорсинга.
Такой формат открывает для Узбекистана два важных преимущества: выход на новые рынки и обеспечение предприятий стабильной производственной загрузкой, пояснили в Узчармсаноат.