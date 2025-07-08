Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250708/innoprom2025-proizvoditeli-uzbekistana-v-ekaterinburge-50408311.html
ИННОПРОМ–2025: что представляют производители Узбекистана в Екатеринбурге
ИННОПРОМ–2025: что представляют производители Узбекистана в Екатеринбурге
Sputnik Узбекистан
Узчармсаноат: Национальный стенд “Made in Uzbekistan” демонстрирует не только продукцию, но и реальное взаимодействие, межотраслевое сотрудничество и конкретные планы на будущее
2025-07-08T18:20+0500
2025-07-08T18:20+0500
"иннопром"
екатеринбург
россия
узчармсаноат
узбекистан
переговоры
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/08/50407407_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_d1f81da56b24a5490166f7647f4c58d8.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В российском Екатеринбурге 7 – 10 июля проходит Международная промышленная выставка INNOPROM–2025. Уже в первые дни ее работы стенд узбекских производителей вызвал интерес у специалистов, бизнесменов и дистрибьюторов из РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Ассоциации.Так, казахстанская компания KLMZ – TOO “Maker”, специализирующаяся на производстве спецодежды и обуви для горнодобывающей промышленности, выразила заинтересованность в узбекской продукции.В ходе переговоров речь шла о материалах с защитными свойствами, устойчивых к низким температурам и пыли.С российскими компаниями “Teplofor” и “Завод ГРИ” обсудили возможности технологического сотрудничества в области производства термостойкой спецодежды и обуви для работы в тяжелых условиях. Такие изделия востребованы в угольной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях во всей Евразии.В ходе встречи с российским дизайнером говорили о перспективах создания специальной коллекции на основе узбекского каракуля, экспорте готовых изделий и реализации совместных бренд-проектов.Партнеры из Свердловской области РФ высоко оценили качество узбекского трикотажа и его конкурентоспособную цену. Еще одно перспективное направление — сектор спортивной одежды, фирменной униформы и текстильных аксессуаров. Детали сотрудничества обговорили с производителем спортивных велосипедов из Екатеринбурга.Такой формат открывает для Узбекистана два важных преимущества: выход на новые рынки и обеспечение предприятий стабильной производственной загрузкой, пояснили в Узчармсаноат.
екатеринбург
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/08/50407407_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_ed17cbd3ce58c6ea25dc1e8ef91c695a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иннопром екатеринбург стенд узбекистан
иннопром екатеринбург стенд узбекистан

ИННОПРОМ–2025: что представляют производители Узбекистана в Екатеринбурге

18:20 08.07.2025
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2025
© Ассоциация "Узчармсаноат"
Подписаться
Узчармсаноат: национальный стенд “Made in Uzbekistan” демонстрирует не только продукцию, но и реальное взаимодействие, межотраслевое сотрудничество и конкретные планы на будущее.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В российском Екатеринбурге 7 – 10 июля проходит Международная промышленная выставка INNOPROM–2025. Уже в первые дни ее работы стенд узбекских производителей вызвал интерес у специалистов, бизнесменов и дистрибьюторов из РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Ассоциации.
© Ассоциация "Узчармсаноат"На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнерами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнёрами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2025
На выставке в Екатеринбурге узбекские компании провели переговоры с зарубежными партнерами по поставкам спецодежды для горнодобывающей промышленности, каракуля, спортивной формы и технического сотрудничества.
© Ассоциация "Узчармсаноат"
Так, казахстанская компания KLMZ – TOO “Maker”, специализирующаяся на производстве спецодежды и обуви для горнодобывающей промышленности, выразила заинтересованность в узбекской продукции.
В ходе переговоров речь шла о материалах с защитными свойствами, устойчивых к низким температурам и пыли.
“В узбекской продукции ценится не только цена, но и качество”, — отметили представители компании.
С российскими компаниями Teplofor” и “Завод ГРИ обсудили возможности технологического сотрудничества в области производства термостойкой спецодежды и обуви для работы в тяжелых условиях. Такие изделия востребованы в угольной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях во всей Евразии.
В ходе встречи с российским дизайнером говорили о перспективах создания специальной коллекции на основе узбекского каракуля, экспорте готовых изделий и реализации совместных бренд-проектов.
Партнеры из Свердловской области РФ высоко оценили качество узбекского трикотажа и его конкурентоспособную цену.
"С компанией EVRAZEN обсуждено возможное сотрудничество по пошиву формы для спортивных клубов, частных фирм и учебных заведений", — говорится в сообщении.
Еще одно перспективное направление — сектор спортивной одежды, фирменной униформы и текстильных аксессуаров. Детали сотрудничества обговорили с производителем спортивных велосипедов из Екатеринбурга.

Компания, специализирующаяся на производстве спортивных велосипедов, заинтересована в заказах одежды, сумок и аксессуаров у узбекских производителей на условиях аутсорсинга.

Такой формат открывает для Узбекистана два важных преимущества: выход на новые рынки и обеспечение предприятий стабильной производственной загрузкой, пояснили в Узчармсаноат.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0