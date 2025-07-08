https://uz.sputniknews.ru/20250708/innoprom2025-proizvoditeli-uzbekistana-v-ekaterinburge-50408311.html

ИННОПРОМ–2025: что представляют производители Узбекистана в Екатеринбурге

ИННОПРОМ–2025: что представляют производители Узбекистана в Екатеринбурге

Sputnik Узбекистан

Узчармсаноат: Национальный стенд “Made in Uzbekistan” демонстрирует не только продукцию, но и реальное взаимодействие, межотраслевое сотрудничество и конкретные планы на будущее

2025-07-08T18:20+0500

2025-07-08T18:20+0500

2025-07-08T18:20+0500

"иннопром"

екатеринбург

россия

узчармсаноат

узбекистан

переговоры

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В российском Екатеринбурге 7 – 10 июля проходит Международная промышленная выставка INNOPROM–2025. Уже в первые дни ее работы стенд узбекских производителей вызвал интерес у специалистов, бизнесменов и дистрибьюторов из РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Ассоциации.Так, казахстанская компания KLMZ – TOO “Maker”, специализирующаяся на производстве спецодежды и обуви для горнодобывающей промышленности, выразила заинтересованность в узбекской продукции.В ходе переговоров речь шла о материалах с защитными свойствами, устойчивых к низким температурам и пыли.С российскими компаниями “Teplofor” и “Завод ГРИ” обсудили возможности технологического сотрудничества в области производства термостойкой спецодежды и обуви для работы в тяжелых условиях. Такие изделия востребованы в угольной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях во всей Евразии.В ходе встречи с российским дизайнером говорили о перспективах создания специальной коллекции на основе узбекского каракуля, экспорте готовых изделий и реализации совместных бренд-проектов.Партнеры из Свердловской области РФ высоко оценили качество узбекского трикотажа и его конкурентоспособную цену. Еще одно перспективное направление — сектор спортивной одежды, фирменной униформы и текстильных аксессуаров. Детали сотрудничества обговорили с производителем спортивных велосипедов из Екатеринбурга.Такой формат открывает для Узбекистана два важных преимущества: выход на новые рынки и обеспечение предприятий стабильной производственной загрузкой, пояснили в Узчармсаноат.

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