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Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу — Жамшид Ходжаев
Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу — Жамшид Ходжаев
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Заместитель премьер-министра республики принял участие в Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
2025-07-08T18:50+0500
2025-07-08T18:50+0500
2025-07-08T18:50+0500
экономика
узбекистан
россия
"иннопром"
жамшид ходжаев
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ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу, заявил заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.Он отметил, что по итогам ташкентского "Иннопрома" подписаны и сформированы контракты на $4,7 млрд.По его словам, сегодня Узбекистан вступил в новую фазу развития. Республика определила для себя направления, в которых стремится занять свои позиции на региональном и мировом уровнях.Говоря о развитии горно-металлургической отрасли, Ходжаев отметил, что цель Узбекистана — уйти от сырьевой модели и выстроить полноценную цепочку добавленной стоимости: от добычи до готовых компонентов.Другие заявления ХоджаеваМеждународная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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узбекистан жамшид ходжаев иннопром екатеринбург
узбекистан жамшид ходжаев иннопром екатеринбург
Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу — Жамшид Ходжаев
Эксклюзив
Заместитель премьер-министра республики принял участие в Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу, заявил заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Он отметил, что по итогам ташкентского "Иннопрома" подписаны и сформированы контракты на $4,7 млрд.
"Более 500 компаний из 35 стран посетили "Иннопром" в Ташкенте. По итогам выставки были подписаны и заключены контракты на сумму 4,7 миллиарда долларов. Для Узбекистана выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стала традиционной площадкой для генерации новых проектов, инициатив и идей в нашем регионе. Мы рады, потому что здесь собираются надежные партнеры, новые друзья", — сказал Ходжаев.
По его словам, сегодня Узбекистан вступил в новую фазу развития. Республика определила для себя направления, в которых стремится занять свои позиции на региональном и мировом уровнях.
"Текстильная промышленность. Если 6-7 лет назад Республика Узбекистан была одним из лидеров по экспорту хлопкового сырья, то сегодня у нас объем производства сырца не снизился, но мы уже начали импортировать сырье. Объем производства составляет 9,7 миллиарда долларов. Продукция с высокой добавленной стоимостью достигла 60%. В этом году планируем экспортировать продукцию на 4 миллиарда долларов. Когда мы экспортировали только сырец, то экспортировали где-то на 600-700 миллионов долларов", — уточнил он.
Говоря о развитии горно-металлургической отрасли, Ходжаев отметил, что цель Узбекистана — уйти от сырьевой модели и выстроить полноценную цепочку добавленной стоимости: от добычи до готовых компонентов.
"В этом направлении важна кооперация с металлургическими и машиностроительными предприятиями России. В нашем портфеле также в этом направлении имеется солидный пакет проектов", — добавил он.
Другие заявления Ходжаева
Электротехническая промышленность
. В прошлом году Узбекистан произвел электротехнической продукции на сумму $2,4 млрд.
Агрокомплекс и пищевая промышленность
. По итогам 2024 года произведено продукции на сумму более $10 млрд.
Автомобилестроение
. В прошлом году произведено почти 400 тыс. легковых автомобилей, а суммарный объем промышленной продукции составил почти $8 млрд.
В рамках промышленной кооперации с Российской Федерацией мы стремимся ежегодно увеличивать долю совместной кооперационной продукции. В этом направлении совместно с российскими коллегами мы стараемся как замещать импорт из третьих стран, так и экспортировать в третьи страны.
"Мы в Узбекистане не просто строим новые индустрии, а предлагаем быть партнером в формировании новой промышленной архитектуры в нашей стране вместе с нашими партнерами. Мы убеждены, что только через доверие, практическое партнерство и равноправный диалог можно обеспечить устойчивый рост и развитие промышленности в регионах... Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу", — отметил Ходжаев.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.