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Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу — Жамшид Ходжаев

Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу — Жамшид Ходжаев

Sputnik Узбекистан

Заместитель премьер-министра республики принял участие в Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

2025-07-08T18:50+0500

2025-07-08T18:50+0500

2025-07-08T18:50+0500

экономика

узбекистан

россия

"иннопром"

жамшид ходжаев

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу, заявил заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.Он отметил, что по итогам ташкентского "Иннопрома" подписаны и сформированы контракты на $4,7 млрд.По его словам, сегодня Узбекистан вступил в новую фазу развития. Республика определила для себя направления, в которых стремится занять свои позиции на региональном и мировом уровнях.Говоря о развитии горно-металлургической отрасли, Ходжаев отметил, что цель Узбекистана — уйти от сырьевой модели и выстроить полноценную цепочку добавленной стоимости: от добычи до готовых компонентов.Другие заявления ХоджаеваМеждународная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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