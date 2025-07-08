https://uz.sputniknews.ru/20250708/kak-ne-provalit-ispytatelnyy-srok-na-novoy-rabote-50400277.html
Как не провалить испытательный срок на новой работе — эксперт
Как не провалить испытательный срок на новой работе — эксперт
Sputnik Узбекистан
Есть инструменты, помогающие понять, к какому уровню развития относится компания и насколько ее принципы соответствуют новому сотруднику
2025-07-08T22:03+0500
2025-07-08T22:03+0500
2025-07-08T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
работа
компания
адаптация
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Чтобы благополучно пройти испытательный срок на новом месте работы, нужно изучить корпоративную культуру компании, сообщает радио Sputnik со ссылкой на предпринимателя, наставника по бизнесу Лиану Давидян.Она рассказала об инструментах, которые помогут понять, к какому уровню развития относится компания и насколько ее принципы соответствуют новому сотруднику. По словам эксперта, для диагностики удобна теория спиральной динамики: она отвечает на вопросы, почему в определенный период у людей формируются те или иные ценности и как они будут видоизменяться в процессе эволюции.Каждый из восьми уровней спирали имеет свой цветовой код. Теплыми цветами (бежевым, красным, оранжевым и желтым) авторы маркировали ценностные системы, в центре которых находятся индивидуализм и самовыражение. Системы, в основу которых ставятся коллективное и общественное, обозначены холодными цветами (фиолетовым, синим, зеленым и бирюзовым).А в красных компаниях, как правило, чаще употребляют такие слова, как победа, результат, соперничество. Там нет процесса ради стабильности — здесь акцент на результат и скорость. Надеяться и рассчитывать взаимную поддержку в красных компаниях нежелательно, подчеркнула Давидян."Если человек попал в красную компанию, то там ссылаться на правила, регламенты, принятые нормы будет не совсем корректно, так человек будет в аутсайдерах. А если вы попали в фиолетовую компанию и, например, в пятницу будете приносить тортик и угощать своих сотрудников, то таким образом можно завоевать их лояльность, это будет принято на ура", — резюмировала эксперт.
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испытательный срок работа
испытательный срок работа
Как не провалить испытательный срок на новой работе — эксперт
Есть инструменты, помогающие понять, к какому уровню развития относится компания и насколько ее принципы соответствуют новому сотруднику.
Чтобы благополучно пройти испытательный срок на новом месте работы, нужно изучить корпоративную культуру компании, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на предпринимателя, наставника по бизнесу Лиану Давидян.
Она рассказала об инструментах, которые помогут понять, к какому уровню развития относится компания и насколько ее принципы соответствуют новому сотруднику. По словам эксперта, для диагностики удобна теория спиральной динамики: она отвечает на вопросы, почему в определенный период у людей формируются те или иные ценности и как они будут видоизменяться в процессе эволюции.
Каждый из восьми уровней спирали имеет свой цветовой код. Теплыми цветами (бежевым, красным, оранжевым и желтым) авторы маркировали ценностные системы, в центре которых находятся индивидуализм и самовыражение. Системы, в основу которых ставятся коллективное и общественное, обозначены холодными цветами (фиолетовым, синим, зеленым и бирюзовым).
"Например, фиолетовые компании можно определить по лексике, которую используют сотрудники. Обязательно будет звучать слово семья, коллектив, взаимопомощь, уважение, очень редко можно будет услышать агрессивные формулировки. Очень мало разговоров формализованных и обязательно есть фигура старшего, чаще всего это руководитель или сотрудник, который много лет проработал и пользуется уважением", — объяснила специалист.
А в красных компаниях, как правило, чаще употребляют такие слова, как победа, результат, соперничество. Там нет процесса ради стабильности — здесь акцент на результат и скорость. Надеяться и рассчитывать взаимную поддержку в красных компаниях нежелательно, подчеркнула Давидян.
"Если человек попал в красную компанию, то там ссылаться на правила, регламенты, принятые нормы будет не совсем корректно, так человек будет в аутсайдерах. А если вы попали в фиолетовую компанию и, например, в пятницу будете приносить тортик и угощать своих сотрудников, то таким образом можно завоевать их лояльность, это будет принято на ура", — резюмировала эксперт.