Мишустин: Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество
17:56 08.07.2025 (обновлено: 18:02 08.07.2025)
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Подписаться
Премьер-министр РФ выступил на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он выступил на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.
"Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции и еще нескольких десятков стран. Мы рады видеть всех, кто настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество", — отметил Мишустин.
Другие заявления российского премьера
Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран, приветствует взаимные инвестиции в высокотехнологичные сферы.
Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости.
Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике.
Мишустин поддержал инициативу о проведении выездной международной промышленной выставки "Иннопром" на территории Саудовской Аравии.
"Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия... Конечно, поддерживаю инициативу о проведении выездного "Иннопрома" на территории Саудовской Аравии", — сказал он.
Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность.
Выпуск беспилотных авиационных систем в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы.
Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели.
Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом".
Создание торгового флота входит в число основных задач российского судостроения.
Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий.
Поддержка промышленности РФ должна быть гибкой, учитывать экономические и бюджетные приоритеты.
Премьер-министр РФ заявил о необходимости объединения усилий научного и бизнес-сообществ, властей, экспертов и различных секторов экономики, чтобы российская экономика смогла стать более технологичной.
"Президент Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что экономика России должна стать более технологичной. Это серьезный вызов, для решения которого потребуется объединить усилия образовательных и научных учреждений, промышленности и других секторов, экспертного сообщества и инвесторов... корпораций и институтов развития, министерств и ведомств, региональных властей", — отметил российский премьер.
По его словам, уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного периода.
"По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году – около 8,5%. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства", — сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.