https://uz.sputniknews.ru/20250708/mishustin-innoprom-yekaterinburg-50410235.html

Мишустин: Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество

Мишустин: Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр РФ выступил на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге

2025-07-08T17:56+0500

2025-07-08T17:56+0500

2025-07-08T18:02+0500

михаил мишустин

премьер-министр

россия

"иннопром"

екатеринбург

экономика

технологии

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он выступил на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.Другие заявления российского премьераМишустин поддержал инициативу о проведении выездной международной промышленной выставки "Иннопром" на территории Саудовской Аравии.Премьер-министр РФ заявил о необходимости объединения усилий научного и бизнес-сообществ, властей, экспертов и различных секторов экономики, чтобы российская экономика смогла стать более технологичной.По его словам, уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного периода.Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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