https://uz.sputniknews.ru/20250708/telefonnyy-razgovor-mirziyoev-putin-50409426.html
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
Лидеры двух государств обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.
2025-07-08T17:30+0500
2025-07-08T17:30+0500
2025-07-08T17:48+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
россия
владимир путин
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере.В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.
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телефонный разговор шавкат мирзиёев владимир путин
телефонный разговор шавкат мирзиёев владимир путин
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты
17:30 08.07.2025 (обновлено: 17:48 08.07.2025)
Лидеры двух государств обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина, сообщает
пресс-служба главы республики.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере.
"Отмечена важность продолжения скоординированной работы и практического межведомственного взаимодействия в целях наращивания показателей товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, расширения продуктивных контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена", — говорится в сообщении.
В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России.
Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.