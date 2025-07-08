https://uz.sputniknews.ru/20250708/telefonnyy-razgovor-mirziyoev-putin-50409426.html

Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты

Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

Лидеры двух государств обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.

2025-07-08T17:30+0500

2025-07-08T17:30+0500

2025-07-08T17:48+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

россия

владимир путин

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере.В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.

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Sputnik Узбекистан

телефонный разговор шавкат мирзиёев владимир путин