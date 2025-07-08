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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые пять месяцев 2025-го
2025-07-08T15:00+0500
2025-07-08T15:00+0500
2025-07-08T15:00+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
торговля
россия
вто
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Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – май 2025 года составил $7,3 млрд, из них:Основным партнером в Союзе по итогам пяти месяцев продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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внешнеторговый оборот узбекистан еаэс
внешнеторговый оборот узбекистан еаэс
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые пять месяцев 2025-го.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – май 2025 года составил $7,3 млрд, из них:
Основным партнером в Союзе по итогам пяти месяцев продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.