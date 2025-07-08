https://uz.sputniknews.ru/20250708/volnaya-borba-sbornaya-uzbekistana-chempionat-azii-50403386.html

Вольная борьба: сборная Узбекистана вошла в тройку призеров чемпионата Азии

Вольная борьба: сборная Узбекистана вошла в тройку призеров чемпионата Азии

Sputnik Узбекистан

Юноши заняли третье место в общекомандном зачете, уступив лишь Индии и Японии

2025-07-08T14:30+0500

2025-07-08T14:30+0500

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спорт

узбекистан

кыргызстан

бишкек

вольная борьба

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по вольной борьбе U15 вошла в тройку призеров чемпионата Азии, сообщает НОК. В столице Кыргызстана Бишкеке завершилось первенство континента по спортивной борьбе среди юношей до 15 лет. В поединках по вольной борьбе члены сборной Узбекистана завоевали по 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Победители Золото Серебро Бронза Уже завтра, 9 июля, в Бишкеке стартуют соревнования в возрастной категории до 20 лет.

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