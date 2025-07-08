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Вольная борьба: сборная Узбекистана вошла в тройку призеров чемпионата Азии
Вольная борьба: сборная Узбекистана вошла в тройку призеров чемпионата Азии
Sputnik Узбекистан
Юноши заняли третье место в общекомандном зачете, уступив лишь Индии и Японии
2025-07-08T14:30+0500
2025-07-08T14:30+0500
2025-07-08T14:31+0500
спорт
узбекистан
кыргызстан
бишкек
вольная борьба
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по вольной борьбе U15 вошла в тройку призеров чемпионата Азии, сообщает НОК. В столице Кыргызстана Бишкеке завершилось первенство континента по спортивной борьбе среди юношей до 15 лет. В поединках по вольной борьбе члены сборной Узбекистана завоевали по 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Победители Золото Серебро Бронза Уже завтра, 9 июля, в Бишкеке стартуют соревнования в возрастной категории до 20 лет.
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вольная борьба сборная узбекистана чемпионат азии
вольная борьба сборная узбекистана чемпионат азии
Вольная борьба: сборная Узбекистана вошла в тройку призеров чемпионата Азии
14:30 08.07.2025 (обновлено: 14:31 08.07.2025)
Юноши заняли третье место в общекомандном зачете, уступив лишь Индии и Японии.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Сборная Узбекистана по вольной борьбе U15 вошла в тройку призеров чемпионата Азии, сообщает
НОК.
В столице Кыргызстана Бишкеке завершилось первенство континента по спортивной борьбе среди юношей до 15 лет.
В поединках по вольной борьбе члены сборной Узбекистана завоевали по 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
-38 кг: Асомиддин Бадриддинов
-75 кг: Абдукодир Сарсенбаев
-52 кг: Бехзодбек Иброхимов
-68 кг: Мухаммадали Муйдинов
-48 кг: Йосинали Сиддиков
-57 кг: Исмоилжон Назиржонов
"По итогам соревнований наши ребята заняли третье место в общекомандном зачете, уступив лишь Индии и Японии", — говорится в сообщении.
Уже завтра, 9 июля, в Бишкеке стартуют соревнования в возрастной категории до 20 лет.