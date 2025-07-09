Российские бойцы освободили село Толстой в ДНР
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Российские военные освободили село Толстой в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка Донецкой Народной Республики, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области.
ВСУ потеряли:
до 205 военнослужащих;
два танка;
боевую бронированную машину;
17 автомобилей;
станцию радиоэлектронной борьбы.
Потери противника с начала проведения специальной военной операции:
663 самолета;
283 вертолета;
68 477 беспилотных летательных аппаратов;
614 зенитных ракетных комплексов;
24 167 танков и других боевых бронированных машин;
1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня;
27 176 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 891 единица специальной военной автомобильной техники.