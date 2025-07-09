https://uz.sputniknews.ru/20250709/uzbekistan-reestr-stavok-i-uchastnikov-azartnyx-igr-50420565.html

В Узбекистане появится реестр ставок и участников азартных игр

В Узбекистане появится реестр ставок и участников азартных игр

Sputnik Узбекистан

Это позволит вести учет и контроль финансовых операций при организации игр, основанных на риске. В реестр будут вносить информацию об игроках, организаторах игр, выплатах выигрышей и размере ставок

2025-07-09T15:50+0500

2025-07-09T15:50+0500

2025-07-09T15:50+0500

узбекистан

ставки

азартные игры

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане создадут реестр ставок и участников азартных игр. Соответствующее положение Национального агентства перспективных проектов (НАПП) размещено на сайте базы национального законодательства Lex.uz.В нем также указано, что реестр создается для учета и контроля финансовых операций при организации игр, основанных на риске. В частности, в него будут вносить информацию об игроках, организаторах игр, выплатах выигрышей и размере ставок.Платформа призвана обеспечить прозрачность и безопасность для игроков и инвесторов, предотвращать мошенничество и другие незаконные действия.Единым оператором реестра назначен Uzinfocom, в зоне ответственности которого также будет техподдержка системы. Информация в реестре будет храниться пять лет.Для более эффективного обмена информацией планируют интеграцию данной платформы с базами данных других государственных ведомств. Кроме того, НАПП будет устанавливать ежемесячные лимиты на ставки в букмекерских конторах, а также других играх, основанных на рисках. При этом, для граждан Узбекистана предусмотрена возможность подать заявление в ведомство с просьбой об увеличении установленного лимита, который не должен превышать 10% от среднемесячного дохода игрока.

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