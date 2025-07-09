https://uz.sputniknews.ru/20250709/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-50424331.html
Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены взаимодействовать в рамках платформы "Работа в России"
2025-07-09T16:16+0500
2025-07-09T16:16+0500
2025-07-09T16:32+0500
трудовая миграция
трудовые мигранты
узбекистан
россия
информационные технологии
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Узбекистан и Россия совместно разработают информационные материалы, разъясняющие порядок трудоустройства мигрантов, сообщает ИА "Дунё".Представители Посольства Узбекистана в России и замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ирина Зубкова обсудили текущее состояние и перспективы организованного набора трудовых мигрантов из Узбекистана, включая вопросы оптимизации действующих механизмов регулирования трудовой миграции.Дипломаты Узбекистана выразили заинтересованность в расширении легальных каналов трудоустройства граждан республики в России, а также готовность к углублению взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. Речь также шла об упрощении процедур организованного набора, содействии в подборе надежных работодателей и совместном мониторинге их добросовестности.
узбекистан
россия
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия сотрудничество трудовая миграция
узбекистан россия сотрудничество трудовая миграция
Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
16:16 09.07.2025 (обновлено: 16:32 09.07.2025)
Стороны намерены взаимодействовать в рамках платформы "Работа в России".
ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik.
Узбекистан и Россия совместно разработают информационные материалы, разъясняющие порядок трудоустройства мигрантов, сообщает
ИА "Дунё".
Представители Посольства Узбекистана в России и замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ирина Зубкова обсудили текущее состояние и перспективы организованного набора трудовых мигрантов из Узбекистана, включая вопросы оптимизации действующих механизмов регулирования трудовой миграции.
"Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках платформы "Работа в России", в частности интеграции информационных систем, созданию личного кабинета представительства Агентства миграции при Кабинете министров Узбекистана, а также разработке совместного информационного продукта, разъясняющего ключевые требования и процедуры трудоустройства для иностранных граждан", — говорится в сообщении.
Дипломаты Узбекистана выразили заинтересованность в расширении легальных каналов трудоустройства граждан республики в России, а также готовность к углублению взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.
Речь также шла об упрощении процедур организованного набора, содействии в подборе надежных работодателей и совместном мониторинге их добросовестности.