https://uz.sputniknews.ru/20250709/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-50424331.html

Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены взаимодействовать в рамках платформы "Работа в России"

2025-07-09T16:16+0500

2025-07-09T16:16+0500

2025-07-09T16:32+0500

трудовая миграция

трудовые мигранты

узбекистан

россия

информационные технологии

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1264/18/12641879_0:47:3100:1791_1920x0_80_0_0_0a2da600d5d634e340a8f2aaec2b8193.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Узбекистан и Россия совместно разработают информационные материалы, разъясняющие порядок трудоустройства мигрантов, сообщает ИА "Дунё".Представители Посольства Узбекистана в России и замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ирина Зубкова обсудили текущее состояние и перспективы организованного набора трудовых мигрантов из Узбекистана, включая вопросы оптимизации действующих механизмов регулирования трудовой миграции.Дипломаты Узбекистана выразили заинтересованность в расширении легальных каналов трудоустройства граждан республики в России, а также готовность к углублению взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. Речь также шла об упрощении процедур организованного набора, содействии в подборе надежных работодателей и совместном мониторинге их добросовестности.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия сотрудничество трудовая миграция