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Проект по Гоголю: узбекистанцы участвовали в Лаборатории молодых режиссеров СНГ
Проект по Гоголю: узбекистанцы участвовали в Лаборатории молодых режиссеров СНГ
Sputnik Узбекистан
Занятия проходили в рамках образовательной программы XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова
2025-07-09T11:00+0500
2025-07-09T11:00+0500
2025-07-09T11:00+0500
культура
снг
режиссер
лаборатория
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Узбекистанцы приняли участие в Лаборатории молодых режиссеров стран Содружества, которую проводила Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Лаборатория стартовала 23 июня и проходила в рамках образовательной программы XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.Участники Лаборатории представили проект по Николаю Гоголю. Открытый показ, в основу которого легла повесть "Нос", состоялся в филиале Московского драматического театра имени А. С. Пушкина."Для меня режиссерская лаборатория — это вызов, который я бросила самой себе. Это новые люди, преподаватели, режиссеры. Я очень жду интересный результат. Хотя главное — это процесс. Мы занимаемся, учимся. И ребята, с которыми я познакомилась, классные и талантливые. Опыт останется с нами на всю жизнь", — рассказала участница из Узбекистана Сабина Асанова.
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узбекистанцы лаборатория режиссеры снг
узбекистанцы лаборатория режиссеры снг
Проект по Гоголю: узбекистанцы участвовали в Лаборатории молодых режиссеров СНГ
Занятия проходили в рамках образовательной программы XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Узбекистанцы приняли участие в Лаборатории молодых режиссеров стран Содружества, которую проводила Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Лаборатория стартовала 23 июня и проходила в рамках образовательной программы XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.
"Художественным руководителем Лаборатории выступил худрук Театра имени Пушкина, заслуженный артист РФ Евгений Писарев. Среди преподавателей — режиссер-педагог Денис Азаров, сценограф Алексей Трегубов, хореограф Наталья Шурганова. Они работали с 18 молодыми режиссерами из 9 стран: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана", — говорится в сообщении.
Участники Лаборатории представили проект по Николаю Гоголю. Открытый показ, в основу которого легла повесть "Нос", состоялся в филиале Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
"Для меня режиссерская лаборатория — это вызов, который я бросила самой себе. Это новые люди, преподаватели, режиссеры. Я очень жду интересный результат. Хотя главное — это процесс. Мы занимаемся, учимся. И ребята, с которыми я познакомилась, классные и талантливые. Опыт останется с нами на всю жизнь", — рассказала участница из Узбекистана Сабина Асанова.