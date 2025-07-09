https://uz.sputniknews.ru/20250709/uzbekistantsy-laboratoriya-molodyye-rejissery-sng-50416179.html

Проект по Гоголю: узбекистанцы участвовали в Лаборатории молодых режиссеров СНГ

Проект по Гоголю: узбекистанцы участвовали в Лаборатории молодых режиссеров СНГ

Sputnik Узбекистан

Занятия проходили в рамках образовательной программы XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова

2025-07-09T11:00+0500

2025-07-09T11:00+0500

2025-07-09T11:00+0500

культура

снг

режиссер

лаборатория

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Узбекистанцы приняли участие в Лаборатории молодых режиссеров стран Содружества, которую проводила Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Лаборатория стартовала 23 июня и проходила в рамках образовательной программы XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.Участники Лаборатории представили проект по Николаю Гоголю. Открытый показ, в основу которого легла повесть "Нос", состоялся в филиале Московского драматического театра имени А. С. Пушкина."Для меня режиссерская лаборатория — это вызов, который я бросила самой себе. Это новые люди, преподаватели, режиссеры. Я очень жду интересный результат. Хотя главное — это процесс. Мы занимаемся, учимся. И ребята, с которыми я познакомилась, классные и талантливые. Опыт останется с нами на всю жизнь", — рассказала участница из Узбекистана Сабина Асанова.

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